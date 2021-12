Terorista iz Christchurcha pregnal tako, da je proti njemu zalučal POS-terminal

Na Novi Zelandiji so desetim junakom, ki so reševali življenja ljudi marca 2019 v terorističnem napadu v Christchurchu, podelili nagrade za hrabrost. Enemu od njih so priznanje podelili posthumno, saj je bil med 51 žrtvami, ki so v napadu izgubili življenje.

icon-expand Novozelandski junak Abdul Aziz FOTO: AP Premierka Jacinda Ardern je ob podelitvi nagrad dejala, da gre za nesebične in izredne ljudi. "Vsak od njih je tvegal svoje življenje, da reši druge. Brez njihovih dejanj bi bilo izgub življenj še več," je dejala in dodala, da se bodo vedno spominjali vseh 51 žrtev napada. Najvišje državno priznanje za hrabrost je med drugim prejel tudi Abdul Aziz, ki je 15. marca 2019 pregnal Brentona Tarranta, ko je napadel mošejo v soseski Linwood. Aziz se je namreč s svojimi štirimi sinovi udeležil petkove popoldanske molitve, ko je strelec skozi okno začel streljati v notranjost mošeje. Aziz je stekel do vrat mošeje, kjer je videl napadalca, kako se je proti avtu odpravil po novo orožje. "Tisti trenutek sploh nisem pomislil, da sem tam s svojimi otroki, v glavi sem imel samo to, da moram preprečiti tej osebi, da rani še koga," je za Morning Report dejal Aziz. Prvi predmet, ki ga je zagledal v tistem trenutku, je bil POS-terminal na eni od miz. "To je bil edini težji predmet, ki sem ga imel sploh na voljo," se spominja. Zavpil je, stekel za strelcem in POS-terminal vrgel v njegovo smer. Očitno je to odvrnilo Tarranta, da bi nadaljeval z napadom, saj se je usedel v avto, orožje, ki ga je imel v roki, je vrgel skozi okno in se odpeljal. Aziz je nekaj ulic