Nagradna igra Europola: ali prepoznate kriminalca?

EU Most Wanted

Kampanja "EU Most Wanted" v letu 2024 nosi naslov Kri na njihovih rokah. Europol poziva javnost k pomoči pri iskanju tistih, ki so vzeli življenje.

Evropska mreža enot za iskanje oseb držav članic EU (ang. European Network of Fugitive Active Search Teams – ENFAST) je s podporo Europola v letu 2024 ponovno zagnala kampanjo z novimi objavami iskanih oseb. Europol namreč vsako leto posodobi podatke o najbolj odmevnih storilcih kaznivih dejanj. V tokratni kampanji je na spletni strani Europe's Most Wanted Fugitives objavljenih 24 novih iskanih oseb, kriminalcev, ki so obtoženi umora ali poskusa umora ter drugih hujših kaznivih dejanj.

V kampanji sodeluje tudi slovenska policija, ki je v letošnjo kampanjo vključila Jožeta Pirha, obdolženega kaznivega dejanja poskusa uboja. Na seznamu sta že od prej tudi Poljak Daniel Panek, ki ga slovenska policija išče zaradi obtožbe posilstva, ter Janko Lavrič, ki ga iščejo zaradi obtožbe poslovne goljufije, piše na spletni strani Europola.