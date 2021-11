Nagrado za svetovnega učitelja leta prejela ameriška učiteljica Keishia Thorpe

Učitelji imajo moč, da spremenijo življenja. Prav to v svoji skupnosti v Marylandu v ZDA, kjer je mnogo priseljenskih in revnejših otrok, vsak dan počne Keishia Thorpe. In medtem ko je delo mnogih učiteljev po svetu prepogosto neopaženo in premalo cenjeno, se Thorpova zaradi tega ne more več pritoževati. Postala je namreč dobitnica nagrade za svetovnega učitelja leta, k prestižnemu nazivu pa sodi tudi ček za milijon dolarjev.