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Naivni britanski premier: dopisoval si je z lažno vodjo Trumpovega kabineta

London, 18. 08. 2026 16.20 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
STA N.L.
Andy Burnham

Britanski premier Andy Burnham, ki je julija prevzel položaj, je potrdil, da si je izmenjal sporočila z osebo, ki se je lažno izdajala za vodjo kabineta predsednika ZDA Donalda Trumpa Susie Wiles. Pojasnil je, da v sporočilih ni bilo izmenjanih občutljivih vsebin in da ni osramočen.

Burnham si je po julijskem prevzemu položaja izmenjal nekaj sporočil z osebo, ki se je pretvarjala, da je Susie Wiles, je v ponedeljek poročal spletni portal Politico. Datum in vsebina sporočil nista znana.

Britanski premier je danes med obiskom osrednjega angleškega mesta Wolverhampton pojasnil, da izmenjava sporočil z omenjeno osebo ni vključevala občutljivih tem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na vprašanje, ali ga je sram, ker so ga prevarali, je odgovoril: "Ne, ker je šlo za minimalno izmenjavo. Nič pomembnega in pravzaprav sem hitro dojel, da je to treba prijaviti, kar sem tudi storil."

"S tem sem se spopadel na pravi način. Vsi politiki so izpostavljeni takšnim pritiskom in izzivom, a sem vse storil pravilno. Pravilni ukrepi so bili sprejeti tukaj in v ZDA," je zagotovil Burnham.

Susie Wiles
Susie Wiles
FOTO: Profimedia

Wilesovi vdrli v telefon

Bela hiša in ameriški zvezni preiskovalni urad FBI sta že maja lani sprožila preiskavo, potem ko je več senatorjev, guvernerjev in gospodarstvenikov prejelo sporočila in klice nekoga, ki se je izdajal za Wiles. Ta je nato po poročanju časnika Wall Street Journal potrdila, da so ji vdrli v telefon. Prevzemanje identitete je bilo sicer usmerjeno na njen osebni telefon, ne na službenega.

Andy Burnham Susie Wiles britanska politika spletna prevara Donald Trump

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KOMENTARJI20

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NeXadileC
18. 08. 2026 17.48
RedBox?
Odgovori
0 0
bazilika555
18. 08. 2026 17.33
Ta "naiven" je odveč. Danes se to lahko zgodi prav vsakemu. Hekerji so vsak dan boljši...
Odgovori
0 0
bc123456
18. 08. 2026 17.28
Slovenski POLITIKI niso nobena izjema pri takih nategih ,
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
18. 08. 2026 17.04
Po naivnosti našim ne sežejo do kolen. Od Vrtovca sekretar je jemal 15% provizije, tudi v obliki lego kock... Pa so ga dobili s prstom v marmeladi.
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+4
5 1
KarelP
18. 08. 2026 17.04
Že videno, tudi mi smo imeli podobneg naivneža.
Odgovori
+3
3 0
dobrabejba35
18. 08. 2026 17.04
jaz se dopisujem s pravim nigerijskim princem, menda če mu posodim 10k eur mi jih vrne 100k
Odgovori
+9
9 0
GretamUhan
18. 08. 2026 17.24
Moj dragi rešuje perzijsko Perzijsko Princesko skupaj z NLB Miki Miško..
Odgovori
0 0
Odgovorno
18. 08. 2026 16.54
Ja visje kot je na polozaju clovek, vecje neumnosti gredo skozi
Odgovori
+4
4 0
Actual Asparagus
18. 08. 2026 16.56
še posebej ako je levo usmerjen :)
Odgovori
-3
2 5
boslo
18. 08. 2026 16.46
Če ni ob tem jedel špagetov, ne velja
Odgovori
+2
3 1
biggbrader
18. 08. 2026 16.44
Zgovoren kot Dominka.
Odgovori
+3
5 2
športnik66
18. 08. 2026 16.32
Glupi Britanec. Takih je tam 99 %.
Odgovori
+1
8 7
biggbrader
18. 08. 2026 16.31
Nika je tako žalostna.
Odgovori
-2
2 4
Borec21
18. 08. 2026 16.28
Samo bedaki in konji
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+3
7 4
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