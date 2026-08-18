Naivni britanski premier: dopisoval si je z lažno vodjo Trumpovega kabineta

Burnham si je po julijskem prevzemu položaja izmenjal nekaj sporočil z osebo, ki se je pretvarjala, da je Susie Wiles, je v ponedeljek poročal spletni portal Politico. Datum in vsebina sporočil nista znana.
Britanski premier je danes med obiskom osrednjega angleškega mesta Wolverhampton pojasnil, da izmenjava sporočil z omenjeno osebo ni vključevala občutljivih tem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Na vprašanje, ali ga je sram, ker so ga prevarali, je odgovoril: "Ne, ker je šlo za minimalno izmenjavo. Nič pomembnega in pravzaprav sem hitro dojel, da je to treba prijaviti, kar sem tudi storil."
"S tem sem se spopadel na pravi način. Vsi politiki so izpostavljeni takšnim pritiskom in izzivom, a sem vse storil pravilno. Pravilni ukrepi so bili sprejeti tukaj in v ZDA," je zagotovil Burnham.
Wilesovi vdrli v telefon
Bela hiša in ameriški zvezni preiskovalni urad FBI sta že maja lani sprožila preiskavo, potem ko je več senatorjev, guvernerjev in gospodarstvenikov prejelo sporočila in klice nekoga, ki se je izdajal za Wiles. Ta je nato po poročanju časnika Wall Street Journal potrdila, da so ji vdrli v telefon. Prevzemanje identitete je bilo sicer usmerjeno na njen osebni telefon, ne na službenega.
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