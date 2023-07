Voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik je napovedal, da bo dal pobudo za sprejem zakona, ki bi uvedel oznako "sovražniki Republike Srbske". Do napovedi prihaja v času, ko parlament razpravlja o spremembah kazenskega zakonika, ki bi uvedel inkriminacijo obrekovanja, kar je naletelo na ostre kritike opozicije, novinarjev in nevladnega sektorja ter EU, ZDA in OVSE.

"Naj bodo v zgodovino zapisani kot sovražniki srbskega naroda in Republike Srbske," je lokalnim medijem dejal Dodik in presenetil z novo pobudo. Ob tem je sodnike ustavnega sodišča BiH takoj označil za sovražnike RS in dodal, da ne bo dovolil, da bi kdorkoli kršil pravice te entitete, poroča Index.hr. Kakšne kazni namerava uvesti za tiste, ki bi bili po novem zakonu razglašeni za sovražnike RS, ni pojasnil. icon-expand Milorad Dodik FOTO: AP "Tega ni bilo niti v najtemnejših časih" Medtem ko je DZ razpravljal o spornem zakonu o inkriminaciji obrekovanja, ki ga je tudi predlagal Dodik, je opozicijski poslanec Nebojša Vukanović za Dodikovo idejo dejal, da bi to moralo biti opozorilo vsem, da gre oblast v RS proti diktaturi. "Tega ni bilo niti v najtemnejših časih enoumja," je dejal Vukanović. Parlamentarna večina, ki jo obvladuje Dodik, ni hotela sprejeti ugovorov na vsebino zakonskih sprememb, ki predvidevajo inkriminacijo obrekovanja. S predlaganimi spremembami bi obrekovanje postalo kazensko preganjano s predpisano globo do tri tisoč evrov. Predsednik kluba poslancev Partije demokratičnega napredka (PDP) Igor Crnadak je dejal, da to RS spreminja v "črno luknjo, v katero ne bo smel nihče lulati", prva tarča pa bodo mediji in novinarji, ki kritično pišejo o vladi.