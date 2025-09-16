Ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski je v intervjuju z novinarko britanskega Sky News Yaldo Hakim poudaril, da pričakuje jasno stališče Donalda Trumpa glede sankcij proti Rusiji in varnostnih jamstev za Ukrajino. "Preden končamo vojno, si resnično želim, da bi bili vsi sporazumi sklenjeni. Želim si imeti dokument, ki ga podpirajo ZDA in vsi evropski partnerji. To je zelo pomembno."

Ob tem je izrazil upanje, da bo britanski premier Keir Starmer ta teden med obiskom Donalda Trumpa v Londonu odprl temeljito razpravo o prihodnosti Ukrajine in vlogi ZDA pri zagotavljanju varnosti.

"Naj se Putin boji," je po poročanju Sky News dodal Zelenski.