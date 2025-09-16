Ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski je v intervjuju z novinarko britanskega Sky News Yaldo Hakim poudaril, da pričakuje jasno stališče Donalda Trumpa glede sankcij proti Rusiji in varnostnih jamstev za Ukrajino. "Preden končamo vojno, si resnično želim, da bi bili vsi sporazumi sklenjeni. Želim si imeti dokument, ki ga podpirajo ZDA in vsi evropski partnerji. To je zelo pomembno."
Ob tem je izrazil upanje, da bo britanski premier Keir Starmer ta teden med obiskom Donalda Trumpa v Londonu odprl temeljito razpravo o prihodnosti Ukrajine in vlogi ZDA pri zagotavljanju varnosti.
"Naj se Putin boji," je po poročanju Sky News dodal Zelenski.
Zelenski je ameriškega voditelja pozval tudi k "odločnim osebnim ukrepom" za "ustavitev Putina", potem ko je Trump pozval zaveznice Nata, naj prenehajo kupovati rusko nafto in uvedejo carine na Kitajsko, da bi pritisnili na Moskvo.
Med drugim je ukrajinski voditelj kritiziral tudi nedavni vrh med Trumpom in Putinom na Aljaski. Po njegovem mnenju je Trump dal Putinu preveč, ne da bi od Moskve zahteval ustrezne koncesije. "Če bi šlo za trilateralno srečanje z Ukrajino, verjamem, da bi dosegli kakšen rezultat," je povedal za Sky News.
Kot opozarja Zelenski, ruski predsednik Vladimir Putin še naprej preizkuša meje Nata. Ob novici, da britanska letala po vdoru ruskih dronov izvajajo zračno obrambo nad Poljsko, je Zelenski ocenil: "Putin preizkuša Nato. Zanima ga, na kaj je pripravljen, česa je sposoben tako diplomatsko kot politično, pa tudi, kako se bo odzvalo lokalno prebivalstvo."
Po njegovem mnenju pa Moskva s takšnimi dejanji Evropejcem pošilja še eno jasno sporočilo: "Naj ne dobavljajo dodatnih sistemov zračne obrambe Ukrajini, saj jih bodo morda potrebovali zase."