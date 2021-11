Naj zabavna živalska fotografija leta: Opica v precej bolečem položaju

Jensen se je spopadel z drugimi osupljivimi finalisti, so sporočili podeljevalci nagrade in čestitali vsem finalistom. Teh je letos bilo 42.

Fotografski natečaj se je rodil iz strasti do prostoživečih živali in desetletja izkušenj, življenja in dela v vzhodni Afriki. Svojo pot je skromno začel leta 2015, od takrat pa prerasel v svetovno znano tekmovanje. Ustanovila sta ga Paul Joynson Hicks in Tom Sullama. Ustvariti sta želela natečaj, ki bi se osredotočal na preprostejšo stran fotografije prostoživečih živali in s pomočjo humorja spodbujal njihovo varovanje. Letošnji natečaj podpira organizacijo Save Wild Orangutans z donacijo 10 odstotkov celotnega prihodka od tekmovanja. Pobuda varuje divje orangutane v narodnem parku Gunung Palung na Borneu.

Vse pa se je začelo takole. Medtem, ko je Joyson Hicks živel v Vzhodni Afriki in delal kot fotograf prostoživečih živali, je med pregledovanjem slik naletel na nekaj takšnih, ki so ga dodobra nasmejale: orel, ki ga je gledal skozi njegove zadnje noge in zadnjica svinje bradavičarke. Spoznal je, da je tovrstna fotografija lahko tudi zabavna, hkrati pa lahko preko njih ozavešča o grožnjah, ki pretijo prostoživečim živalim. Fotograf pravi, da lahko smešna fotografija živali blagodejno vpliva na človeka, saj ne pozna tabujev in predsodkov. "Če želite resnično razumeti živali in težave, s katerimi se soočajo, se morate vživeti v njih kot v enakovrednega sostanovalca istega planeta."

Tako se je leta 2015 v njegovi majhni pisarni na pobočju gore Meru v severni Tanzaniji rodila nagrada Comedy Widlife Photography Awards. Kasneje se mu je pridružil še fotograf Tom Sullam, nekaj let pozneje pa tudi Michelle Wood."Vsako leto je naš doseg večji in naše okoljevarstveno sporočilo nekoliko glasnejše. Ponosni, da smo del tega in veseli, da vam lahko narišemo nasmeh na obraz," so zapisali snovalci nagrade.