Tujina

Najbogatejše države na svetu po 'novih' merilih: med prvimi desetimi ni Francije in Nemčije

Ljubljana, 25. 04. 2026 13.26 pred 1 uro 3 min branja 60

Ti.Š.
Katera država je najbogatejša?

Merila za definicijo 'bogastva' države so lahko zavajajoča. Nov indeks blaginje, ki ga je pripravila platforma HelloSafe, upošteva dohodek, BDP, socialno kohezijo in kakovost življenja, nekdaj prve na lestvici – denimo ZDA, Nemčijo in Francijo – pa uvršča precej nižje. Med najbogatejših deset se tako uvrstile Norveška, Irska in Luksemburg. In kje je Slovenija?

Na svetovni lestvici bogastva nedvomno po novem prednjačijo evropske države. Toda kaj dejansko pomeni, da je država 'bogata'? Euronews piše, da je to močno odvisno od tega, kako se blaginja meri in kdo ima od nje koristi.

"Biti najbogatejša država na svetu ne pomeni le visoke proizvodnje," navaja analiza, ki jo je pripravila platforma za primerjavo finančnih storitev HelloSafe. "Meri se po tem, kako se to bogastvo konkretno prevede v vsakdanje življenje navadnega državljana. Leta 2026 je najbogatejša država na svetu tako Norveška."

Finančni analitiki omenjene platforme ob tem poudarjajo, da lahko podatek o BDP na prebivalca sam po sebi izkrivlja primerjave, saj predpostavlja, da je bruto domači proizvod (vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ustvarjenih na ekonomskem ozemlju posamezne države) enakomerno porazdeljen med prebivalstvom.

Kot primer te 'anomalije' izpostavljajo Irsko. BDP na prebivalca tam znaša približno 128.180 evrov kupne moči, a velik del tega prispevajo multinacionalke, kot so Apple, Google in Pfizer. Razlika med proizvodnjo in dohodkom gospodinjstev je ocenjena na približno 60.000 evrov na osebo, ponazarjajo.

Platforma HelloSafe je Sloveniji dodelila 35,68 točke. Za primerjavo – najbogatejša Norveška jih je prejela 77,65. Slovenije na lestvici dvajsetih najbogatejših držav sveta ni, na lestvici najbogatejših evropskih držav pa je zasedla 16. mesto. Za nami so Malta, Italija, Španija in Estonija.

Pet najbogatejših držav evropskih, v ospredje se prebijajo manjše države

Indeks blaginje HelloSafe jemlje v obzir te omejitve in države na lestvici razporeja na podlagi skupne ocene več dejavnikov, pri čemer je najvišji možen rezultat 100. Opira se na podatke Mednarodnega monetarnega sklada, Svetovne banke, Razvojnega programa Združenih narodov (UNDP), Eurostata in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), v enotno merilo blaginje pa združuje dohodek, neenakost in širše socialne kazalnike.

Na podlagi tega na vrhu lestvice prevladujejo evropske države. Vodi Norveška, ki ima najvišji BND (bruto nacionalni dohodek) na svetu. BND je skupni dohodek vseh prebivalcev in podjetij v državi, vključno z dohodkom, zasluženim v tujini. Poleg tega ima Norveška tudi zelo uravnotežen socialni model. Na drugem mestu je Irska z relativno visokimi realnimi dohodki, kljub napihnjenemu BDP. Na tretjem mestu je Luksemburg, ki je prvič od začetka indeksiranja zdrsnil z vrha.

Poročilo navaja, da je vsem tem državam skupno močno in uspešno gospodarstvo z nekaterimi najboljšimi socialnimi kazalniki na svetu.

Med bogatimi in zelo uspešnimi državami je tudi Islandija, ki se uvršča na peto mesto, kar podpirata visoka stopnja razvoja in nizka stopnja revščine. Singapur, denimo, visoko na lestvico postavlja področje dohodka, a državo 'omejuje' večja neenakost.

Združene države Amerike so na 'šele' 17. mestu. ZDA imajo sicer precejšnjo gospodarsko moč, za takšno uvrstitev pa je 'zaslužna' visoka stopnja neenakosti in revščine. Še slabše se je uvrstila Francija – na 20. mesto, takoj za Češko, ki ima eno najbolj enakomernih porazdelitev dohodka v Evropi in nizko stopnjo relativne revščine.

Na koncu 'evropske' lestvice so se znašle Italija, Španija in Estonija, predvsem po zaslugi nižje ravni dohodkov in višje stopnje revščine.

Med afriškimi državami prednjačijo Sejšeli, kar je posledica najvišjega BDP na prebivalca na celini, razvoja in relativno omejene neenakosti. Sledita Mavricij in Alžirija. Med državami Latinske Amerike je najvišje Urugvaj, z najvišjim BND v regiji, najnižjo revščino in najbolj enakomerno porazdelitvijo dohodka. Sledita Čile in Panama.

Med azijskimi državami vodi Singapur, sledita mu Katar in Združeni arabski emirati.

Slovenija je na 'indeksu blaginje' dosegla 35,68 točke – podobno kot denimo Maroko (36,73) in Brazilija (33,94).
Kot še poudarjajo analitiki, rezultati sicer kažejo, da Evropa še vedno prednjači po merili globalne ekonomije, se pa slika nekoliko spremeni pri upoštevanju neenakosti in sociale. Pomen 'bogastva' namreč ni več opredeljen zgolj z obsegom proizvodnje, temveč s tem, kako je to bogastvo razdeljeno.

Po več kot 50 letih v ZDA usmrtitve tudi s strelskimi vodi

Grozeče naraščanje morske gladine: bo treba Benetke preseliti?

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

BroNo1
25. 04. 2026 14.55
Nikjer, ker smo navadna Venezuela…namesto naprej nazaj! “Pomagamo” najranljivejšim, da si levi bašejo žepe…..
MiskoPol
25. 04. 2026 14.48
Tale lestvica me spominja na tisto, da je Celje po številu umorov na milijon prebivalcev najbolj nevarno mesto na svetu. Pa je nek novinar ugotovil, da je njegova vasica, ki šteje par deset prebivalcev, po kriteriju umorov na milijon prebivalcev še bolj nevarna kot Celje.
stoinena
25. 04. 2026 14.47
kakšna župa za branje. tabelce ne veste kaj so?
zmerni pesimist
25. 04. 2026 14.45
Kako saj je ja golob rekel da nam vsi zavidajo
boslo
25. 04. 2026 14.41
Na Norveškem je veliko znanstvenikov iz vzhoda in juga?
MiskoPol
25. 04. 2026 14.39
Ali ni Irska med tistimi, ki je še nedavno bila na robu bankrota? Islandija je le par let nazaj bankrotirala, danes pa je že med TOP 5. Nekako mi te številke ne gredo skupaj.
patogen
25. 04. 2026 14.45
Zato, ker sta sprejeli Troikino pomoč. Šivilja in aktivisiti pa so jo zavrnili Vi dount nid manej, pa se šli sami zapufat na prosti trg. Ner je v državi preveč nečednosti in nočejo, da jih kdo gfleda pod prste.
MiskoPol
25. 04. 2026 14.51
Kako "sta" (dvojina) lahko sprejeli trojkino pomoč. Ali trojka deli pomoč tudi izven EU?
St. Gallen
25. 04. 2026 14.35
Svica ima ca 15% prebivalcev, ki imajo najmanj milijon usd premouenja s stavilnim prirastkom v %. V povprecku pol miliona usd na problemen. Ni slabo .
republika srpska krajina
25. 04. 2026 14.47
džabe tebi nadiimek @st.gallen, za njih si stranac-BLKN-nac
Dragica Cegler
25. 04. 2026 14.35
A ni Golob rekel,da smo najboljši?
boslo
25. 04. 2026 14.40
Po naslednjem Golobovem mandatu bomo prvi
assassin911
25. 04. 2026 14.54
... z spodnje strani.
Vesela Jasna
25. 04. 2026 14.34
Pri nas pa nekateri mislijo, da bomo bogati, če bomo imeli deset milijarderjev, ostali pa goli in bosi.
republika srpska krajina
25. 04. 2026 14.49
@vesela jasna-većni neHativec
AdolfeHr
25. 04. 2026 14.55
Pozz za smrdsko
bodi
25. 04. 2026 14.31
hehe po skritem denarju v oazah smo pa verjetno med top 10
Koronavirusovec
25. 04. 2026 14.31
kako 16. mesto, če pa slišiš na nova24 da nas prehiteva srbija
patogen
25. 04. 2026 14.31
Najbogatejše države na svetu po 'novih' merilih: med prvimi desetimi ni Francije in Nemčije - Socialistične Vlade. Oziroma koalicije s socialisti ter velik vpliv NVOjem ter kulturnih marksistov.
Artechh
25. 04. 2026 14.30
Miganske države kot sta necijain Francija ne bosta nikoli več med top državi. To pa je ko kriminal in tujo kulturo spustiš v državo. Propad na dolgi rok
stiing
25. 04. 2026 14.26
Hahaha včas so rekl lej ga čeha ker so bili takrat čehi revni famozna "frizura na češko" (fudbalerka), nogavice v sandalih in pisane srajce, so nas prehitel k zares .. zdej lahk rečeš lej ga slovenca 😂😂
patogen
25. 04. 2026 14.32
Smotanost Slovenca je postala sinonim v svetu. Važno, da ima socialno in socializem.
2mt8
25. 04. 2026 14.25
Slovenija je zelo bogata država. Več levičarjev se v Sloveniji vozi v BMW-jih kot desničarjev v Nemčiji.
2mt8
25. 04. 2026 14.30
Levičarji se ne vozijo v Cliotih, no! Oni se vozijo v kapitalističnih bemflih in Teslah.
Delavec_Slo
25. 04. 2026 14.25
Lepi da se primerjamo z marokom, zasluge dobijo vsi politiki do sedaj!
Delavec_Slo
25. 04. 2026 14.23
Juhu, eu pa vabi med svoje vrste najbolj revne! Neprecenljivo
Minovak
25. 04. 2026 14.21
Če bi šteli ves denar, ki je poniknil v F21, bi bili med prvih 10. Tako pa smo padli med zadnjih 10. Torej levičarji, kje je denar, ki je naš?
2mt8
25. 04. 2026 14.14
Levičarji v Sloveniji za premoženje s prstom kažejo na cerkev, a sami ga imajo 10x toliko, samo SDH je vreden 13 milijard, pa kje je še skrit denar v davčnih oazah od Liechtensteina do Cipra...
Voly
25. 04. 2026 14.18
In ta denar je samo z leve strani, kajne? Ja, Nova TV ima res velik vpliv na Janšine ....
ivan res grozni
25. 04. 2026 14.19
SDH nima ničesar z bogatvom, saj samo upravlja tuja, državna sredstva.
2mt8
25. 04. 2026 14.20
Če SDH ne bi imela ničesarz bogastvom, ne bi nastavljala od pamtiveka gor levega yes člana
nacionale
25. 04. 2026 14.11
pri Nemčiji in Franciji mi pride takoj na misel.....Samo ce napišem bo moja objava sigurno izbrisana....
Chrome
25. 04. 2026 14.15
Inženirji in zdravniki 🙂.
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
zadovoljna
Portal
4 znamenja, ki jih v naslednjih mesecih čaka sreča
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
vizita
Portal
Znanstveniki izpostavili najnevarnejši čas v življenju za pridobivanje teže
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
cekin
Portal
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
moskisvet
Portal
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
dominvrt
Portal
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Smaugova pušča
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
