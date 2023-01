Najbogatejši človek na svetu hčerko povišal na čelo Diorja

Delphine Arnault bo tako zapustila svoj položaj izvršne podpredsednice LVMH za Louis Vuitton, ki ga je opravljala od leta 2013. Kot so sporočili iz podjetja, je Louis Vuitton pod njenim vodstvom postavil nove prodajne rekorde.

LVMH ima v lasti portfelj vrhunskih blagovnih znamk, vključno z znamkama Fendi in Louis Vuitton, in je vreden približno 336 milijard funtov (malo manj kot 380 milijard evrov).

30-letni Alexandre Arnault je medtem zadolžen za izdelke in komunikacijo pri Tiffanyju, 28-letni Frederic Arnault je izvršni direktor druge blagovne znamke skupine Tag Heuer, najmlajši, 24-letni Jean Arnault pa vodi trženje in razvoj izdelkov za urarski oddelek Louisa Vuittona.

Bernard Arnault je decembra 2022 prehitel Elona Muska in postal najbogatejši človek na svetu.

Modne revije Christiana Diorja v Parizu se udeležijo svetovno znani zvezdniki, med njimi je tudi K-pop pevka Jisoo in pevka Rihanna , ki dodatno pritegnejo množice oboževalcev.

"Načrtovanje nasledstva v strateških vlogah je bilo ključnega pomena za uspeh blagovnih znamk LVMH v zadnjih 20 letih, zato so današnje poteze pomembne," je dejal Thomas Chauvet , analitik pri Citi.

Arnaultova podjetja prodajajo izdelke, med drugim tudi luksuzno blago, kot so kovčki znamke Louis Vuitton ter šampanjca Moet in Chandon.

Podobne spremembe tudi v drugih podjetjih

Podobni načrti o nasledstvu so se v zadnjih letih zgodili tudi v drugih večjih modnih podjetjih. Modni velikan High Street Inditex, ki ima v lasti blagovne znamke, vključno z Zaro in Massimo Dutti, je leta 2021 za novo predsednico imenoval ustanoviteljevo hčer. Marta Ortega je bila takrat stara 37 let.

Šef modne hiše Prada, Patrizio Bertelli, je nedavno dejal, da pričakuje, da bo v dveh letih vladavino podjetja predal svojemu sinu Lorenzu.