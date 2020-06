Na seznamu najbogatejših Zemljanov ni diktatorjev, gangsterjev in preprodajalcev

Kdo je najbogatejši Zemljan? In kdo je drugi najbogatejši? Kdo drug kot Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona, in Bill Gates, ustanovitelj Microsofta. Prvi ima pod palcem okoli 117 milijard dolarjev, drugi okoli 100 milijard. Morda sta - bolj verjetno pa je, da nista. Na seznamih specialistov za milijarde milijarderjev, kot sta Forbes in Bloomberg, namreč ni vseh milijaderjev, saj na njih ni diktatorjev, gangsterjev, trgovcev z mamili in članov kraljevih družin. Pa je mogoče, da je najbogatejši kakšen od njih? To je odvisno od tega, ali imate ruskega predsednika Vladimirja Putina za diktatorja.