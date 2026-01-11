Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Najbogatejši Zemljani v 10 dneh že zapravili ogljični proračun

London , 11. 01. 2026 14.28 pred 1 uro 3 min branja 13

Avtor:
A.K.
Mladi in bogati

Najbogatejši odstotek ljudi na svetu je potreboval le 10 dni, najbogatejši 0,1 % pa le tri dni, da so izčrpali letni ogljični proračun, so izračunali v raziskavi organizacije Oxfam.

Analiza je pokazala, da je 1 % najbogatejših na svetu svoj pravični delež emisij ogljika porabil v samo prvih 10 dneh leta 2026. Medtem je najbogatejših 0,1 % po raziskavi Oxfama potrebovalo le tri dni, da so izčrpali svoj letni ogljični proračun, piše Guardian.

Organizacija poudarja, da se bodo z najhujšimi posledicami emisij soočili tisti, ki so najmanj storili za povzročitev podnebne krize, vključno z ljudmi v državah z nizkimi dohodki, ki so na prvih bojnih črtah podnebnega zloma, domorodnimi skupinami, ženskami in dekleti.

Mladi in bogati
Mladi in bogati
FOTO: Adobe Stock

Države z nižjimi in srednjimi dohodki so najbolj ogrožene zaradi škodljivih učinkov teh emisij.

Oxfam poziva k zvišanju davka na ekstremno bogastvo, ki onesnažuje podnebje, in poudarja, da superbogati niso le odgovorni za večino emisij ogljika, ampak tudi vlagajo v najbolj onesnažujoče panoge. Milijarder ima v povprečju naložbeni portfelj v podjetjih, ki bodo proizvedla 1,9 milijona ton CO2 na leto – kar približno ustreza letnim emisijam 400.000 bencinskih avtomobilov.

Odstotek najbogatejših ljudi namreč vsako leto izpusti okoli 76 ton CO2 (na osebo). Gre za 77 milijonov posameznikov. Prejšnja raziskava Oxfama je pokazala, da je bila ta premožna manjšina odgovorna za 15,9 odstotka svetovnih emisij CO2 v letu 2019. Spodnjih 50 odstotkov prebivalcev Zemlje je pridelalo le 7,7 odstotka vseh emisij tistega leta. 

Slovenska onesnaževalska elita: najbogatejši odstotek povzroči 11-krat več emisij

Kot smo že poročali, ima v Sloveniji zgolj odstotek najpremožnejših v lasti 23 % vsega zasebnega premoženja, povprečni posameznik iz te skupine pa je neposredno odgovoren za kar 11-krat več letnih izpustov kot oseba iz manj premožne polovice prebivalstva. To je ena izmed ugotovitev nove študije, ki jo je objavila Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera. "Razred največjih lastnikov kapitala nas s svojo luksuzno potrošnjo, kapitalskimi naložbami in političnim vplivom vodi v podnebni zlom," so poudarili.

Preberi še Slovenska onesnaževalska elita: najbogatejši odstotek povzroči 11-krat več emisij

Študija je izšla pod okriljem Umanotere. Ajda Cafun iz Umanotere je takrat povedala, da ima v Sloveniji zgolj odstotek najpremožnejših v lasti 23 % vsega zasebnega premoženja, povprečni posameznik iz te skupine pa je neposredno odgovoren za kar 11-krat več letnih izpustov kot oseba iz manj premožne polovice prebivalstva.

Kot podrobneje pojasnjujejo v študiji, je v svetovnem merilu povprečen ogljični odtis na osebo v Sloveniji visok. Leta 2021 je po metodi teritorialnih izpustov znašal približno 6,2 tone CO2 na prebivalca, po metodi izpustov na osnovi porabe pa 9,8 tone CO2 na prebivalca. Za primerjavo je povprečni ogljični odtis v svetu v tem letu znašal 4,7 tone CO2 na prebivalca. Slovenija veliko več izpustov uvozi kot izvozi, poudarjajo v študiji.

Kot ugotavljajo v študiji, je po zadnjih razpoložljivih ocenah povprečna oseba v revnejši polovici prebivalstva v Sloveniji v letu 2019 ustvarila 6,4 tone izpustov CO2e, oseba v najbogatejših 10 % prebivalstva 25,5 tone CO2e, oseba v najbogatejšem odstotku pa kar 70 ton CO2e, kar je denimo primerljivo z osebnimi izpusti iz približno 37 povratnih letov na relaciji London–New York. To pomeni, da je oseba iz skupine najbogatejših 10 % prebivalstva v Sloveniji neposredna odgovorna za štirikrat več, oseba iz zgornjega odstotka najbogatejših pa za 11-krat več letnih izpustov kot oseba iz manj premožne polovice prebivalstva.

onesnaževanje emisije

Kdo je izgnani iranski prestolonaslednik Reza Pahlavi?

'Iranska vlada je danes kot mrtvo telo - še toplo, a brez prihodnosti'

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
11. 01. 2026 15.47
Donald Dik je ta ogljični oddtis zapravil ze 3. 1.
Odgovori
-1
0 1
nebel
11. 01. 2026 15.46
Saj ga lahko zapravijo, ko so sami postavili pravila in sedaj kasirajo. Butci smo mi, ki jim za to dajemo denar.
Odgovori
+3
3 0
medŠihtom
11. 01. 2026 15.08
ogljični odtis, zeleni prehod, po volitvah bo bolje, in podobne neumnosti, je samo duhovna hrana za ovčice. ki nima niti najmanjše veze z realnostjo. tu ste da vas strižejo, druge uporabne vrednosti nimate.
Odgovori
+4
4 0
jablan
11. 01. 2026 15.30
Tudi tebe
Odgovori
+2
2 0
tech
11. 01. 2026 15.03
Zato bi morali biti davki glede onesnaževanja v % glede na premoženje.
Odgovori
+3
5 2
jablan
11. 01. 2026 15.30
Itak
Odgovori
+0
1 1
x2f3y1q0đ5
11. 01. 2026 15.46
@jablan, ni potrebe... se bo pa človeštvo izkoreninilo, za stanje pa bo krivda na zabitih bogatih posameznikih. Že dolgo ni bilo toliko bogatih ljudi brez kančka intelekta in številka vedno bolj narašča, ker ljudje bogatijo na načine, kjer je bolj pomembna drznost ipd., kakor intelekt... Only Fans je tipičen primer...
Odgovori
+1
1 0
Kod.
11. 01. 2026 14.59
Študija je izšla pod okriljem Umanotere. Ajda Cafun iz Umanotere je takrat povedala, da ima v Sloveniji zgolj odstotek najpremožnejših v lasti 23 % vsega zasebnega premoženja, povprečni posameznik iz te skupine pa je neposredno odgovoren za kar 11-krat več letnih izpustov kot oseba iz manj premožne polovice prebivalstva.............................................Osebe iz manj premožne polovice prebivalstva pa rešujejo planet ko čakajo uro in pol na polnitev EV zaviti dekah 👍
Odgovori
+1
1 0
vlahov
11. 01. 2026 14.36
Hvala Bogu sej si to zaslužijo in niso na socialnih kot azilanti , tujci v RS. Ali bolje SRS , socialistična
Odgovori
+0
5 5
Mirko6666
11. 01. 2026 14.47
A si ti sploh prebral članek? Zaradi njih bodo tebe j... Z dodatnimi eko davki in električnimi avtomobili ter podobnimi neumnosti kot so ukinitve bojlerjev in podobno. ..
Odgovori
+4
6 2
jablan
11. 01. 2026 15.31
Ja seveda uničit naravo zemljo luft v galvi
Odgovori
+1
1 0
jablan
11. 01. 2026 15.32
Glej tud če je prebral nima tolk v glavi da bi vedel za kaj gre
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
vizita
Portal
Pomoč drugim lahko upočasni staranje možganov
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
cekin
Portal
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
moskisvet
Portal
Pri 23 letih zbolela za rakom
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni
Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni
dominvrt
Portal
Napake, zaradi katerih je vaša kuhinja samo še bolj umazana
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
okusno
Portal
Sočno pecivo, ki vedno navduši
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445