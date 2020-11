Najbolj 'črni petek' v Srbiji zaznamovali trgovski centri, ki so pokali po šivih

Kot opisujejo in kot kažejo tudi fotografije in posnetki, so bili hodniki nakupovalnega središča polni hitečih kupcev, ki so lovili popuste črnega petka. Ljudje so se drenjali v vrstah pred trgovinami, medtem ko je v državi druženje omejeno na pet ljudi v zaprtih prostorih. "Kupci so dihali drug drugemu za ovratnik, nepopisna gneča je bila na tekočih stopnicah, ..." so opisali včerajšnje dogajanje.

Vrste pred štirimi prodajalnami so bile tako dolge, da so se enostavno združile v eno dolgo 'ljudsko kačo' , piše Nova.RS. O držanju metra in pol razdalje ni bilo ne duha ne sluha, večina je sicer nosila zaščitne maske, a kot so izpostavili, jih niso vsi pravilno namestili.

Kot so opazili, so sicer trgovske centre zasedali predvsem mlajši, ki so na vprašanja novinarjev, ali se ne bojijo okužbe z novim koronavirusom, le zmajevali z glavo.

V Srbiji je v četrtek za covidom-19 umrlo 57 bolnikov, kar je največ v enem dnevu od začetka epidemije. Potrdili pa so še 7780 novih primerov okužbe z novim koronavirusom.

V Srbiji so od začetka epidemije opravili več kot 1,7 milijona testov, za covidom-19 je umrlo skupno 1423 bolnikov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbska vlada je v četrtek zaradi poslabšanja razmer sprejela nove ukrepe. Od ponedeljka do 21. decembra, ko se bodo začele štiritedenske zimske počitnice, bo pouk za učence od petega do osmega razreda osnovne šole in dijake potekal na daljavo. Vlada je skrajšanje delovnika restavracij, lokalov, barov do 18. ure in trgovin do 21. ure podaljšala do 15. decembra, piše STA.