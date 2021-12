Najbolj kakovostno živijo Italijani v Trstu

Mesto ob meji s Slovenijo je dobilo največ točk v kategoriji kultura in prosti čas. Dobre rezultate ima še na področju zaposlovanja, storitvenih dejavnosti, okolja in varnosti. To je sicer že tretjič od leta 1990, da se je Trst uvrstil na prvo mesto lestvice.

Italijanski gospodarski časnik Sole 24 Ore, ki je objavil lestvico, je na seznam uvrstil 104 mesta, na dnu lestvice je Crotone v Kalabriji.

Med prvimi desetimi mesti na lestvici pa so tako majhna kot velika mesta, med njimi jih je sedem s severovzhoda Italije. Tako je na sedmem mestu Pordenone, na devetem pa Videm. Gorica je medtem zasedla 23. mesto.

Glede na ugotovitve časnika je življenje bolj kakovostno na severu in v srednji Italiji kot na jugu. Prestolnica Rim se je uvrstila na 13. mesto, s čimer je izboljšala svoj položaj za 19 mest.

Gospodarski časnik je vsakoletno lestvico pripravil na podlagi analize 28 kategorij, med drugim, kakšni so izdatki občin za socialno podporo, koliko družinskih zdravnikov je v mestu, kakšna sta povprečna cena stanovanj in bruto prihodek na meščana. Pomembni dejavniki so še čistost okolje, stopnja kriminala in razvitost javnega prevoza.