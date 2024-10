Naša ekipa na terenu: najbolj ogrožene evakuirali, a noč minila mirno

Na območjih Jablanice in Konjica, ki so jih minuli teden prizadele katastrofalne poplave, so oblasti ob napovedi novih obilnejših padavin v torek zvečer odredile nujno evakuacijo najbolj ogroženih prebivalcev. Kot nam pripoveduje naša novinarka na terenu Tanja Volmut, je noč kljub padavinam minila mirno. Na terenu ostajajo tudi slovenski reševalci, ki bodo pomagali do nadaljnjega.

Civilna zaščita BiH je v torek zvečer s pomočjo reševalcev iz Hrvaške in Srbije izvedla evakuacijo najbolj ogroženih predelov na območju Jablanice in Konjica.

Ljudi so ob napovedanih obilnejših padavin namestili v hotele in začasna bivališča, številni pa so zatočišče poiskali pri sorodnikih in prijateljih. Vremenska napoved sicer še naprej ni obetavna, saj so ravno za območje Hercegovine znova napovedane močnejše padavine.