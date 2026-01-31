Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Najbolj prometno letališče v Evropi ukinja nadležno pretakanje

London, 31. 01. 2026 13.27 pred 44 minutami 3 min branja 2

Avtor:
T.H.
Embalaža za tekočine na letališki kontroli

Skozi londonsko letališče Heathrow letno prepotuje več kot 84 milijonov potnikov, kar pomeni, da gre za najbolj prometno letališče v Evropi. Zdaj so se odločili za nekaj sprememb, ena pa bo še posebej razveselila vse te milijone ljudi. Šamponov in krem ni več treba pretakati v potovalne embalaže, s seboj na krov pa je prav tako mogoče prinesti veliko plastenko vode in drugih pijač. Omejitve 100 ml ni več, dvignila se je na dva litra.

Na Heathrowu so naznanili, da so zaključili uvedbo novih visokotehnoloških skenerjev, ki so prinesli velike spremembe pri varnostnem pregledu ročne prtljage. Nova oprema zdaj omogoča, da se v prtljagi pustijo elektronski predmeti, kot so prenosni računalniki, medtem ko uporaba prozornih plastičnih vrečk za tekočine ni več potrebna, piše Mirror.

Embalaža za tekočine na letališki kontroli
Embalaža za tekočine na letališki kontroli
FOTO: Shutterstock

Ključna sprememba pa je, da ni več treba, da so tekočine razporejene v embalaže, katerih prostornina ne sme presegati 100 mililitrov. Potniki, ki letijo s Heathrowa, lahko zdaj v ročni prtljagi pustijo tekočine v embalažah do dveh litrov. Ob povratnem letu pa je treba še naprej preverjati omejitve odhodnega letališča, opozarjajo pristojni.

Preveč tekočine denimo vsebuje tudi spominek snežna krogla
Preveč tekočine denimo vsebuje tudi spominek snežna krogla
FOTO: AP

Pandemija prekrižala načrte

Heathrow je še eno letališče v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, ki je uvedlo to spremembo po uvedbi visokotehnoloških skenerjev. Letališča Gatwick, Edinburgh in Birmingham so pravila že nadgradila in uvedla omejitev dveh litrov. Letališči v Bristolu in Belfastu sta prav tako zvišali omejitve za tekočine na dva litra, številna letališča pa čakajo na zeleno luč ministrstva za promet, opozarja BBC.

Letališče Heathrow v Londonu
Letališče Heathrow v Londonu
FOTO: AP

Takratni premier Boris Johnson je leta 2019 Britancem obljubil, da bodo omejitve vnosa tekočin skozi varnostni pregled v 100-mililitrskih posodah in prozornih vrečkah odpravljene do konca leta 2022. Pandemija covida je omilitev pravil preprečila.

Decembra 2022 je nato konservativna vlada obljubila, da bo do junija 2024 nameščena najsodobnejša oprema za skeniranje, kar bo "največja sprememba varnostnih pravil na letališčih v desetletjih". Manjša letališča so pohitela in namestila nove skenerje, nato pa jih je sredi meseca šokirala odločitev vlade, da morajo vseeno ponovno uvesti pravilo o 100 ml.

Dvomi v zanesljivost nove tehnologije

Vrnitev k tej omejitvi je takrat napovedala tudi Evropska unija, kjer so letališča prav tako začela uvajati naprednejše naprave za pregled prtljage, ki so nadomestile običajne rentgenske naprave. Novost je omogočala natančnejšo prepoznavo predmetov oziroma snovi, saj nov sistem lahko prepozna tudi eksplozive v vseh vrstah kozmetičnih pripravkov, tekočin ali elektronskih naprav.

In ta tehnologija, znana pod oznako C3 EDSCB, je zaradi večje natančnosti tudi odpravila potrebo po omejevanju prenosa tekočin na 100-mililitrsko embalažo.

Embalaža za tekočine na letališki kontroli
Embalaža za tekočine na letališki kontroli
FOTO: Shutterstock

Vendar pa so v Evropski komisiji podvomili o njeni zanesljivosti. Tehnično poročilo, ki ga je komisija posredovala medvladni organizaciji Evropska konferenca za civilno letalstvo, je navajalo, da programska oprema novih optičnih pregledovalnikov ne more zagotavljati njihove zanesljivosti, ko gre za več kot 330 mililitrov tekočine.

V Bruslju so se zato odločili, da bodo s 1. septembrom znova uvedli omejitev glede prenosa tekočin, dokler ne odpravijo vseh dvomov glede zanesljivosti tehnologije. Ukrep naj bi bil začasen, vendar podrobnejše časovnice niso navedli.

Na Brniku še naprej omejitve

Ukrep tako v EU še vedno velja. "V ročni prtljagi lahko prenašate le majhne količine tekočin, ki morajo biti shranjene v posamičnih posodah z največjo prostornino 100 mililitrov, shranjene v prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče znova zatesniti," se glasijo navodila na spletni strani ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika.

Brniško letališče
Brniško letališče
FOTO: Luka Kotnik

Iz varnostnih razlogov veljajo za prevoz tekočin v ročni prtljagi strogi predpisi in nadzor, pojasnjujejo na Javni agenciji za civilno letalstvo (CAA).

"Tekočin ni mogoče prevažati v ročni prtljagi, razen če so pakirane v posameznih posodah oziroma embalažah, katerih prostornina ne presega 100 ml ali 100 g, ali če se nahajajo v prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče ponovno zatesniti in katere prostornina ne presega enega litra," navajajo.

Dodajajo, da se za shranjevanje tekočin v ročni prtljagi sicer lahko uporabljajo tudi prozorne kozmetične torbice. Vsebina plastične torbice mora biti jasna in vidna, vrečka pa popolnoma zaprta.

Vnos tekočin na evropskih letališčih ostaja omejen
Vnos tekočin na evropskih letališčih ostaja omejen
FOTO: AP

Med tekočine sodijo geli, paste, losjoni, tekoče/trdne zmesi, zobne paste, geli za lase, pijače, sirupi, vsebine posod pod pritiskom (pene za britje, deodoranti in podobni izdelki), naštevajo.

Še nikoli videno: Trump s sinovoma in svojim podjetjem toži lastno vlado

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boslo
31. 01. 2026 14.01
Hvala bogu, zdaj lahko imamo literski afteršejv
Odgovori
0 0
vvvilice
31. 01. 2026 13.49
To je bilo itak povsem nepotrebno in brezvezno draženje ljudi.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Res potrebujete razstrupljanje?
Res potrebujete razstrupljanje?
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
okusno
Portal
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Bratje z igrišča
Kmetija
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506