Najbolj prometno letališče v Evropi ukinja nadležno pretakanje

Na Heathrowu so naznanili, da so zaključili uvedbo novih visokotehnoloških skenerjev, ki so prinesli velike spremembe pri varnostnem pregledu ročne prtljage. Nova oprema zdaj omogoča, da se v prtljagi pustijo elektronski predmeti, kot so prenosni računalniki, medtem ko uporaba prozornih plastičnih vrečk za tekočine ni več potrebna, piše Mirror.

Embalaža za tekočine na letališki kontroli FOTO: Shutterstock

Ključna sprememba pa je, da ni več treba, da so tekočine razporejene v embalaže, katerih prostornina ne sme presegati 100 mililitrov. Potniki, ki letijo s Heathrowa, lahko zdaj v ročni prtljagi pustijo tekočine v embalažah do dveh litrov. Ob povratnem letu pa je treba še naprej preverjati omejitve odhodnega letališča, opozarjajo pristojni.

Preveč tekočine denimo vsebuje tudi spominek snežna krogla FOTO: AP

Pandemija prekrižala načrte

Heathrow je še eno letališče v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, ki je uvedlo to spremembo po uvedbi visokotehnoloških skenerjev. Letališča Gatwick, Edinburgh in Birmingham so pravila že nadgradila in uvedla omejitev dveh litrov. Letališči v Bristolu in Belfastu sta prav tako zvišali omejitve za tekočine na dva litra, številna letališča pa čakajo na zeleno luč ministrstva za promet, opozarja BBC.

Letališče Heathrow v Londonu FOTO: AP

Takratni premier Boris Johnson je leta 2019 Britancem obljubil, da bodo omejitve vnosa tekočin skozi varnostni pregled v 100-mililitrskih posodah in prozornih vrečkah odpravljene do konca leta 2022. Pandemija covida je omilitev pravil preprečila. Decembra 2022 je nato konservativna vlada obljubila, da bo do junija 2024 nameščena najsodobnejša oprema za skeniranje, kar bo "največja sprememba varnostnih pravil na letališčih v desetletjih". Manjša letališča so pohitela in namestila nove skenerje, nato pa jih je sredi meseca šokirala odločitev vlade, da morajo vseeno ponovno uvesti pravilo o 100 ml.

Dvomi v zanesljivost nove tehnologije

Vrnitev k tej omejitvi je takrat napovedala tudi Evropska unija, kjer so letališča prav tako začela uvajati naprednejše naprave za pregled prtljage, ki so nadomestile običajne rentgenske naprave. Novost je omogočala natančnejšo prepoznavo predmetov oziroma snovi, saj nov sistem lahko prepozna tudi eksplozive v vseh vrstah kozmetičnih pripravkov, tekočin ali elektronskih naprav. In ta tehnologija, znana pod oznako C3 EDSCB, je zaradi večje natančnosti tudi odpravila potrebo po omejevanju prenosa tekočin na 100-mililitrsko embalažo.

Embalaža za tekočine na letališki kontroli FOTO: Shutterstock

Vendar pa so v Evropski komisiji podvomili o njeni zanesljivosti. Tehnično poročilo, ki ga je komisija posredovala medvladni organizaciji Evropska konferenca za civilno letalstvo, je navajalo, da programska oprema novih optičnih pregledovalnikov ne more zagotavljati njihove zanesljivosti, ko gre za več kot 330 mililitrov tekočine. V Bruslju so se zato odločili, da bodo s 1. septembrom znova uvedli omejitev glede prenosa tekočin, dokler ne odpravijo vseh dvomov glede zanesljivosti tehnologije. Ukrep naj bi bil začasen, vendar podrobnejše časovnice niso navedli.

Na Brniku še naprej omejitve

Ukrep tako v EU še vedno velja. "V ročni prtljagi lahko prenašate le majhne količine tekočin, ki morajo biti shranjene v posamičnih posodah z največjo prostornino 100 mililitrov, shranjene v prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče znova zatesniti," se glasijo navodila na spletni strani ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika.

Brniško letališče FOTO: Luka Kotnik

Iz varnostnih razlogov veljajo za prevoz tekočin v ročni prtljagi strogi predpisi in nadzor, pojasnjujejo na Javni agenciji za civilno letalstvo (CAA). "Tekočin ni mogoče prevažati v ročni prtljagi, razen če so pakirane v posameznih posodah oziroma embalažah, katerih prostornina ne presega 100 ml ali 100 g, ali če se nahajajo v prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče ponovno zatesniti in katere prostornina ne presega enega litra," navajajo. Dodajajo, da se za shranjevanje tekočin v ročni prtljagi sicer lahko uporabljajo tudi prozorne kozmetične torbice. Vsebina plastične torbice mora biti jasna in vidna, vrečka pa popolnoma zaprta.

Vnos tekočin na evropskih letališčih ostaja omejen FOTO: AP