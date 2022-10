Najbolj slaven emu zbolel za ptičjo gripo

V soboto je Blake objavila dolgo objavo na Twitterju, v kateri je opisala tragedijo, ki jo je povzročil izbruh ptičje gripe na njeni farmi. Virus naj bi po njenih besedah prinesle divje gosi, ki so priletele na farmo, več kot petdeset njenih ptic, med njimi trije emuji, pa je poginilo v treh dneh.

Nato je v sredo zbolel tudi Emmanuel, je zapisala. "Trenutno je stabilen. Njegovi nevrološki simptomi so se umirili, vendar še vedno noče jesti ali piti sam," je zapisala. "Hranim ga z roke in mu na vsaki dve uri dajem infuzijo. Je borec in z vsem srcem verjamem, da si bo popolnoma opomogel." V nedeljo je na Twitterju objavila kratek video posnetek, v katerem je Emmanuel sam popil nekaj tekočine. Emmanuel in labod Rico sta zdaj edina ptiča, ki sta ostala na kmetiji.