Najbolj smrtonosne nesreče na tirih: pred 28 leti v Nemčiji 101 žrtev

3. junij 1998; Nemčija, 101 smrtna žrtev

V kraju Eschede na Spodnjem Saškem se je zaradi domnevno okvarjenega kolesa iztiril hitri vlak nemških železnic Deutsche Bahn, pri čemer je umrl 101 človek, 88 je bilo ranjenih. To je bila najhujša železniška nesreča v Nemčiji od leta 1945, ko sta v bližini Münchna umrli 102 osebi.

Nesreča vlaka leta 1998 v Nemčiji FOTO: AP

24. julij 2013; Španija, 80 mrtvih

V bližini kraja Santiago de Compostela na severozahodu Španije se je vlak z 222 ljudmi na krovu nenadoma iztiril, pri čemer je umrlo 80 potnikov, 140 je bilo poškodovanih. To je bila najhujša železniška nesreča v Španiji po letu 1944.

28. februar 2023; Grčija, 57 mrtvih

V trčenju potniškega in tovornega vlaka blizu mesta Larisa na severu Grčije je umrlo 57 ljudi, 180 ljudi je bilo poškodovanih. Vlaka sta čelno trčila, potem ko sta pred tem več minut vozila na istem tiru. To je bila najhujša železniška nesreča v Grčiji, ki je v državi sprožila proteste zaradi slabega vzdrževanja železniške infrastrukture.

Železniška nesreča v Grčiji. FOTO: Profimedia

23. januar 2006; Črna gora, 47 mrtvih

Po iztirjenju potniškega vlaka so štirje vagoni zgrmeli v kanjon reke Morača kakih 15 kilometrov severno od črnogorske prestolnice Podgorica. Umrlo je 47 potnikov, 234 je bilo poškodovanih. Za krivega za nesrečo je bil spoznan strojevodja, ker na postajališču ni aktiviral zavornega mehanizma.

18. januar 2026; Španija, 46 mrtvih

Blizu Cordobe na jugu Španije je hitri vlak, ki je iztiril, trčil v nasproti vozeči potniški vlak državnega podjetja Renfe. Umrlo je 46 ljudi. Vzrok naj bi bil zlomljen spoj na tirih, a preiskava še poteka.

Preiskava železniške nesreče blizu Cordobe. FOTO: Profimedia

12. oktober 2010; Ukrajina, 45 mrtvih

V trčenju vlaka in avtobusa v kraju Marganec na vzhodu Ukrajine je umrlo 45 ljudi. Ukrajinske oblasti so obtožile voznika avtobusa, ki je v nesreči umrl, da je kljub rdeči luči in opozorilom potnikov zapeljal na tire.

22. julij 2004; Turčija, 41 mrtvih

Najhujša železniška nesreča v novejši zgodovini Turčije se je zgodila, ko se je v severozahodni pokrajini Sakarja iztiril hitri vlak. Umrlo je 41 ljudi, 80 jih je bilo poškodovanih.

8. maj 2003; Madžarska, 33 mrtvih

Na nivojskem prehodu pri kraju Siofok ob Blatnem jezeru sta trčila potniški vlak in turistični avtobus z nemškimi upokojenci. Umrlo je 33 ljudi.

29. junij 2009; Italija, 32 mrtvih

Tovorni vlak, ki je prevažal utekočinjen naftni plin, se je iztiril in eksplodiral med vožnjo skozi toskansko obmorsko mesto Viareggio. Sila eksplozije je porušila dva majhna stanovanjska bloka, v katerih je stanovalo veliko od 32 žrtev, kolikor jih je zahtevala ta najbolj smrtonosna železniška nesreča v Italiji v več kot 30 letih.

5. oktober 1999; Velika Britanija, 31 mrtvih