Najbolj vroč maj s 40 stopinjami: vročinski valovi bodo pogostejši

Agencija je tako izdala opozorila zaradi vročine za deset regij, dejali so, da bi lahko bil to "eden najintenzivnejših" vročinskih valov v zadnjih letih. Mesto Jaén na jugu Španije je že v petek zabeležilo najvišjo majsko temperaturo, 40 stopinj Celzija.

Nenavadno toplo spomladansko vreme v Španiji je posledica vročega zraka, ki prihaja iz severne Afrike. Zaradi njega se temperature dvignejo do 15 stopinj Celzija nad povprečje za ta letni čas.

Najbolj prizadete regije so Andaluzija, Estremadura, Madrid, Kastilja - La Manča in Aragonija. Špansko ministrstvo za zdravje je prebivalce pozvalo, naj pijejo veliko vode in naj ostanejo v hladnih prostorih, kadar je to mogoče. Ljudem tudi svetujejo, naj zmanjšajo telesno aktivnost.

Toda zaradi narave dela mnogi tega ne morejo storiti. "Zdi se, da smo letos iz zime šli kar v poletje, vendar moramo nadaljevati," je za Reuters povedal madridski pometač cest. Vročino pa občutijo tudi turisti. "Pričakoval sem nekoliko hladnejše in bolj sveže vreme," je za agencijo AFP povedal turist Eric. "Za turiste to vreme ni preveč priročno," je dodal.

Velikega olajšanja pa ne prinesejo niti večeri. Nenavadno visoke so namreč tudi nočne temperature, ki so se v petek zvečer na več območjih obdržale nad 25 stopinjami Celzija. V Jaénu so vztrajale pri okoli 30 stopinjah.

Znanstveniki sicer tudi pred letošnjim poletjem pravijo, da bodo vročinski valovi postali pogostejši in intenzivnejši po vsem svetu.