Najbolj vroča slovenska vplivnica, ki ni resnična

Umetna inteligenca nima slabega "okusa". Nehote pomisliš, da je moškega spola, v Sarinem primeru tudi, da je umetni inteligenci uspelo premagati nekaj, kar se ni posrečilo še nobenemu lepotnemu kirurgu. Vsa je umetna, a je, resnici na ljubo, videti naravna. V mali črni obleki, v majici s kratkimi rokavi, v telovadnih pajkicah in v – seveda – kar trikrat seksi spodnjem perilu.

Vprašljiva pa je inteligentnost njenih besed. Na primer komentar posnetka, na katerem je v super vročem črnem spodnjem perilu. "Dekleta, ne pozabite, najpomembnejša je ljubezen do same sebe!" Lahko je to reči, če si neresnična umetna lepotica.