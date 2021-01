Najbolj znanega francoskega politologa pastorka obtožila spolne zlorabe

70-letni Duhamel je odstopil s položaja v nacionalni fundaciji političnih znanosti (Fondation Nationale des Sciences Politiques), ki bdi in financira prestižno Sciences Po grande, univerzo za mednarodne in politične študije, znano tudi kot francoski Harvard. Izbrisal si je tudi račun na Twitterju, razen besed, da gre za osebni napad nanj pa obtožb ni komentiral.

Pastorka strokovnjaka za ustavo, dvojčica domnevne žrtve, je v knjigi, ki še ni izšla, zapisala, da se je zloraba zgodila v osemdesetih letih, ko sta bila ona in njen brat stara 14 let, za njo pa naj bi vedeli tako družina kot prijatelji, a je šlo za pravo omerto (op. p. dolžnost molčanja). Knjiga z naslovom La familia grande ( Velika družina ) bo izšla v četrtek, a so jo po delih objavljali v reviji L'Obs in časopisu Le Monde.

Oliver Duhamel je najbolj znan francoski politolog in medijski komentator, po obtožbah svoje pastorke pa je odstopil z vseh akademskih in drugih vidnih položajev – Camille Kouchner namreč trdi, da je spolno zlorabljal njenega brata, svojega pastorka.

Kouchnerjeva in njen dvojček sta otroka Bernarda Kouchnerja, nekdanjega zdravstvenega in zunanjega ministra ter soustanovitelja neprofitne organizacije Zdravniki brez meja, ter zgodovinarke in pisateljice Evelyne Pisier. Pisierjeva je umrla leta 2017, s Kouchnerjem pa je imela tri otroke, Julien, Camille in njenega brata dvojčka. Razšla sta se leta 1980, Pisierjeva pa je po tem imela štiriletno razmerje s kubanskim voditeljem Fidelom Castrom, preden se je poročila z Duhamelom.

V knjigi je Camille svojega brata poimenovala Victor. Zapisala je, da je zloraba trajala najmanj dve leti in da je Pisierjeva za njo vedela, a se je odločila, da bo zaščitila moža, kot so se tudi družinski prijatelji, saj so se želeli izogniti škandalu. Dodala je, da jo je tudi njen brat prosil, da ne spregovori: "Če poveš, bom umrl. Preveč me je sram. Pomagaj mi, da mu rečem ne, prosim."

"Stara sem bila 14 in pustila sem, da se zgodi. Stara sem bila 14, vedela sem in rekla nič," o svoji slabi vesti piše 45-letna Camille, pravnica. "V moji knjigi zapišem, koliko ljudi je vedelo. Odločila sem se, da to napišem, ker nisem mogla biti več tiho. Ta knjiga se je rodila iz nuje po tem, da pričam o incestu, da povem, da se je dogajal dlje časa in da je zelo, zelo težko prekiniti molk. Nisem je napisala v imenu svojega brata, temveč v imenu sester, nečakinj, vseh drugih, ki se jih je incest dotaknil. Omerta v družini obtežuje vse."

Njen oče Bernard je v izjavi dejal, da se je tako težka skrivnost, ki je družino obremenjevala dolgo, končno razkrila, in dodal, da občuduje pogum svoje hčerke Camille. Fundacija je sprejela Duhamelov odstop, njen direktor Frederic Mion pa je dejal, da je šokiran nad obtožbami.

Duhamel, nekdanji evropski poslanec in avtor brane in študirane knjige Levica in peta republikaje tudi predsednik Le Siècle, vplivnega moškega kluba, med katerimi so pomembne politične, medijske in kulturne osebnosti. Njegov oče je Jacques Duhamel, ki je bil minister v času Georgesa Pompidouja, piše The Guardian.

Odzval se je tudi Alexandre Kouchner, polbrat Camille in domnevne žrtve: "Rad imam svoje brate in sestro. Občudujem njihov pogum in podpiram njihovo odločitev, da prekinejo molk. Vedno moramo prisluhniti, slišati in zaščititi tiste, ki so trpeli in trpijo. Za vse ostalo predlagam, da preberete knjigo."