Najbolj znani karneval na svetu v polnem zamahu

V Riu de Janeiru je v polnem zamahu najbolj znani karneval na svetu. Spektakularni šov je zavzel tudi znameniti Sambadrom, kjer so se tradicionalno pomerile šole sambe. Ekstravagantni kostumi in bleščeča plesna parada so vrhunec karnevala, ki vsak dan na ulice brazilske metropole privabi kar dva milijona ljudi.