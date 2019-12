Najbolje kaže Grabar-Kitarovićevi in Milanoviću

Aktualna predsednica Hrvaške Kolinda Grabar-Kitarović lahko računa na 28,3 odstotka podpore, sledi nekdanji premier Zoran Milanović s 26,6 odstotka podpore vprašanih ter Miroslav Škoro z 20,7 odstotka, je pokazala raziskava HRejting agencije Promocije plus, ki so jo izvedli med 13. in 17. decembrom na vzorcu 1400 anketirancev. Statistična napaka je 2,62 odstotka, zanesljivost raziskave pa je 95-odstotna, je izpostavila HTV.

Anketo so izvedli pred velikim televizijskim soočenjem vseh 11 predsedniških kandidatov, ki je v torek potekalo na HTV. Po ocenah večine hrvaških političnih komentatorjev in analitikov sta se kandidata dveh najmočnejših hrvaških političnih strank HDZ in SDP Grabar-Kitarovićeva in Milanović na soočenju odrezala bolje od Škora, ki računa na glasove desnice in razočaranih volivcev HDZ.

V drugem krogu predsedniških volitev, ki je napovedan za 5. januar, verjetno ne bo spremembe na Pantovčaku. Grabar-Kitarovićeva naj bi osvojila 49 odstotkov glasov, Milanović pa 46,9 odstotka, kaže raziskava ob opombi, da bodo lahko odločilni neodločeni volivci, ki jih bo v drugem krogu nekaj več kot štiri odstotke. Če bi se Škoro vendarle uvrstil v drugi krog, pa bi postal novi hrvaški predsednik, ne glede na to, ali bi se pomeril z Grabar-Kitarovićevo ali z Milanovićem, je še pokazala raziskava.

Med preostalimi predsedniškimi kandidati ima 7,6 odstotka hrvaški poslanec v Evropskem parlamentu Mislav Kolakušić. Še trije kandidati so med dvema in tremi odstotki, preostali štirje pa pod 1,5 odstotka.