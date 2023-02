Najboljša darila je Biden dobil od ruskega in afganistanskega voditelja

Zaostajala nista niti afganistanski predsednik Mohammed Ashraf Ghani in njegova žena, ki sta ameriškemu predsedniku in prvi dami Jill Biden podarila svilene preproge v vrednosti okoli 27.000 evrov. Odnosi med voditeljema so bili takrat izredno dobri, ameriški uradniki so celo verjeli, da bodo Ghani in njegove sile preživele umik ameriških vojakov iz Afganistana, vendar temu ni bilo tako.

V nekih srečnejših časih med Rusijo, ZDA in Afganistanom so bili tudi voditelji omenjenih držav precej bolj naklonjeni drug drugemu.

Darila Putina in Ghanija predsedniku ZDA so bila prenesena v nacionalni arhiv, kjer se zbirajo vsa darila uradnikov ZDA, ki presegajo ceno 415 dolarjev. Prejemnik sicer lahko obdrži darilo, ki ga je prejel, a le pod pogojem, da ga odkupi.

Le dve leti po tem pa tako prisrčnega obdarovanja očitno ni več na vidiku. ZDA in Kitajska si nasprotujeta glede številnih zadev, od ruske vojne v Ukrajini do kitajske politike glede Tajvana, Tibeta, Južnokitajskega morja, Hongkonga in človekovih pravic.

Še dlje od prijateljstva pa so Rusija in ZDA. Trenutno namreč Ukrajina narekuje, v kakšnih očeh bo Rusija predstavljena svetu. Ne glede na to, kako in kdaj se bo vojna končala, so se odnosi med Rusijo in ZDA toliko zaostrovali, da jih na poti k izboljšanju loči dolgo obdobje mračnih pogovorov. Želja Bidnove administracije po stabilnih odnosih je lani na današnji dan padla v vodo. Le nekaj časa pred rusko invazijo sta tako Bela hiša in Kremelj izrazila željo, da bi nekoč obnovila ameriško-ruski dialog, vendar je to postavljeno pod res velik vprašaj.

Zaradi nezaupanja bo sodelovanje težavno, celo pri vprašanjih, pri katerih se interesi obeh držav ujemajo, kot so nadzor orožja, podnebne spremembe in reševanje Afganistana.