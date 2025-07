'Najboljše ameriško orožje' za Ukrajino, ki ga bodo plačali Evropejci

"Sklenili smo dogovor, da jim bomo poslali orožje, oni pa ga bodo plačali. Gre za več milijard dolarjev vredno vojaško opremo, ki bo kupljena od Združenih držav Amerike, namenjena Natu in hitro razporejena na bojišče," je na včerajšnjem sestanku sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Da bodo ZDA Ukrajino prek Nata "množično oskrbovale s potrebnim" orožjem, račun pa da bodo plačali Evropejci, je potrdil tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte. Evropske države bodo sicer Kijevu poslale svoje lastne sisteme zračne obrambe patriot, poroča BBC.

Donald Trump FOTO: Profimedia icon-expand

Ne Rutte ne Trump sicer nista podrobneje opredelila, katero orožje bo Ukrajina prejela od ZDA, a prvi mož Nata je dejal, da dogovor vključuje tako rakete kot strelivo. "Želimo zagotoviti, da lahko Ukrajina stori, kar mora," pa je po srečanju dejal Trump ter dodal: "Če bi bil Vladimir Putin, bi dobro premislil o tem, ali naj pogajanja o premirju v Ukrajini jemljem bolj resno."

Zelenski hvaležen

Obljuba orožja za Ukrajino prinaša velik premik. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski se je na družbenem omrežju že odzval na pogovor med voditeljema Nata in ZDA. Trumpu se je zahvalil za njegovo "pripravljenost pri podpori Ukrajini in za pomoč pri zaustavitvi morije ter vzpostavitvi trajnega in pravičnega miru". Kot je dejal, sta se s Trumpom že pogovarjala o potrebnih sredstvih in rešitvah za boljšo zaščito ljudi pred ruskimi napadi in za krepitev ukrajinskih položajev. "Pripravljeni smo delati čim bolj produktivno za dosego miru," je še dodal.

Ameriški predsednik je ob tem sporočil tudi, da bodo ZDA, če mirovni sporazum z Ukrajino ne bo dosežen v 50 dneh, uvedle tudi 100-odstotne "sekundarne carine", ki bodo ciljale trgovinske partnerje Rusije. Slednje bi povzročilo podražitve blaga, zaradi česar bi se ameriška podjetja najverjetneje odločila, da se bodo povezala z drugimi državami. Namen carin oz. davkov pa je sicer tudi ovirati rusko gospodarstvo. Moskva bi namreč v teoriji, če ne bi mogla ustvariti dobička s prodajo nafte drugim državam, imela tudi manj denarja za financiranje vojne v Ukrajini, poroča britanski medij. Glede na to, da nafta in plin predstavljata skoraj tretjino državnih prihodkov Moskve in več kot 60 odstotkov njenega izvoza, bi lahko namreč 100-odstotne carine škodovale ruskim financam.

Pohvale tudi med demokrati: 'Dober, a prepozen ukrep'

To je sicer njegova prva obljuba vojaške opreme za Ukrajino od Trumpove vrnitve v Belo hišo. Trump je po srečanju z Ruttejem nadaljeval tudi s svojo zaostreno retoriko glede Putina. Čeprav je namignil, da del odgovornosti za ruski napad na Ukrajino februarja 2022 nosi Ukrajina, je vseeno izrazil tudi veliko razočaranje nad ruskim predsednikom. Na vprašanje o svojem odnosu s Putinom je namreč Trump dejal, da se "veliko pogovarjata o tem, da bi dosegli premirje", vendar je ob tem izrazil tudi nezadovoljstvo nad dejstvom, da "zelo lepim telefonskim klicem" z ruskim predsednikom pogosto sledijo uničujoči zračni napadi na Ukrajino. "Ko se to zgodi tri- ali štirikrat, si rečeš: Ti pogovori ne pomenijo ničesar," je dejal Trump ter dodal: "Prevaral je veliko ljudi – Clintona, Busha, Obamo, Bidna. Vendar mene ni prevaral. Na neki točki se pač pogovori zaključijo in se začne z ukrepanjem." Trumpova odločitev je bila sicer deležna tudi pohval s strani njegovih kritikov, tudi med demokrati. Odločitev o pošiljanju raket patriot v Ukrajino, "ki je bila omogočena zaradi pomembnih naložb naših evropskih partnerjev, bo rešila nešteto ukrajinskih življenj", je ocenila demokratska senatorka Jeanne Shaheen. Ukrep je označila za "dobrega, a prepoznega" in dejala, da morajo ZDA zagotoviti "dolgoročno trajnost varnostne pomoči Ukrajini", da bi prepričale Putina, naj konča vojno.

Nemški obrambni minister potrdil nakup protiraketne obrambe za Ukrajino

Po srečanju z ameriškim kolegom Petom Hegsethom v Washingtonu je nemški obrambni minister Boris Pistorius povedal, da se obeta dobava dveh sistemov protiraketne obrambe patriot za Ukrajino, ki jo bo financirala Nemčija. Rešiti morajo še nekaj logističnih in finančnih podrobnosti.

Boris Pistorius FOTO: AP icon-expand