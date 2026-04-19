Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Najboljše destinacije za novodobni lov na zaklad

Ljubljana, 19. 04. 2026 14.35 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
K vzponu avanturističnega turizma je pripomogla tudi BBC-jeva serija Detektoraši, piše Euronews.

Od iskanja zlatnikov do odkrivanja skrivnostnih ladijskih razbitin, od skrivnih zatočišč piratov, kjer se morda še vedno skriva njihov plen, do potopljenih – ali izgubljenih – mest starodavnih civilizacij. To so najboljše destinacije za pustolovščin željne popotnike.

Kam se boste odpravili na lov za zakladom?
FOTO: Shutterstock

Serije filmov kot so Pirati s Karibov in Indiana Jones, pa denimo Zaklad pozabljenih ter V nevarni modrini so v zadnjih nekaj letih iskanje zakladov naredile še bolj priljubljeno. Vendar pa novodobni pustolovci ne pristajajo več zgolj na raziskovanje lastnih dvorišč z detektorji kovin – svojo ljubezen do odkrivanja zgodovinskih skrivnosti združujejo s potovanji.

K vzponu avanturističnega turizma je pripomogla tudi BBC-jeva serija Detektoraši, piše Euronews.
FOTO: AP

Spletni portal Euronews je pripravil seznam destinacij za nepozabne počitnice, kjer boste si lahko dali duška tudi v lovu na zaklad.

Indonezija: zakladi na koralnih grebenih

Indonezija ima številne destinacije, ki so kot nalašč za iskalce zakladov – predvsem na račun svoje lege ob več starodavnih pomorskih trgovskih poteh. Ta azijska država je bila v kolonialnih časih pomembno središče trgovine z začimbami. Po nekaterih ocenah je ob indonezijski obali neodkritih še več kot 20.000 potopljenih ladij, kar pustolovcem ponuja skorajda neomejene možnosti iskanja zlata, keramike in drugih dragocenih artefaktov.

Indonezijska obala je polna ladijskih razbitin.
FOTO: Shutterstock

Popotniki lahko za raziskovanje najamejo denimo tradicionalno indonezijsko phinisi jahto in se podajo do arhipelaga Raja Ampat, kjer jih najdbe morda čakajo med živahnimi koralnimi grebeni v kristalno čisti vodi.

Še ena priljubljena točka za iskanje zakladov je reka Musi, kjer naj bi se nahajal legendarni Otok zlata, poln draguljev, dragih kovin in kipov – zapuščine bogate starodavne civilizacije Srivijaya.

Potopljena vas Matano
FOTO: Shutterstock

Izletniki se lahko 'okopajo' tudi v blatu črnega peska otokov Alor in Sumbawa, kjer živijo redki raki in polžni gološkrgarji.

Za iskanje z detektorjem kovin so idealne plaže Balija – Canggu, Seminyak in Nusa Dua.

Narodni park Baluran pa postreže s številnimi zgodovinskimi vojaškimi artefakti iz druge svetovne vojne.

Antigva in Barbuda: zapuščina piratov, skriti zalivi in jame

Ljubitelji franšize Pirati s Karibov bodo še posebej navdušeni nad zakladi, ki jih ponuja Antigva in Barbuda, kjer lahko podoživijo filmsko izkušnjo z jadranjem po Karibskem morju in raziskovanjem skritih zalivov.

Bogata kolonialna pomorska zgodovina države prinaša tudi številne ladijske razbitine, ki pozabljene na dnu morja še čakajo na pravo raziskovanje. Oba otoka sta prepredena z apnenčastimi jamami (ena najbolj znanih je Darbyjeva jama), okoli katerih so se v stoletjih spletle številne legende o piratih in skritem plenu. 

Za raziskovanje je na voljo kar 365 plaž, še posebej pa so zanimiva območja, ki so zaradi posebnega režima upravljanja leta ostala večinoma nedotaknjena.

Antigva in Barbuda se ponašata s starodavnim piratskim izročilom in potencialnimi zakladi, ki še čakajo, da se jih odrije.
FOTO: Shutterstock

Izletniki lahko obiščejo tudi zgodovinska najdišča, kot sta utrdbi Fort Berkeley in Fort James, prav tako znana po številnih starodavnih najdbah.

Na obeh otokih je več plantaž (na primer plantaža Betty's Hope), kjer še vedno hranijo različne artefakte (keramiko, steklenice, stare kovance) iz časa britanske trgovine s sladkorjem.

Colchester: keltski in rimski zlatniki

Colchester, ki velja za najstarejše mesto v Združenem kraljestvu, je še ena odlična destinacija za iskalce zakladov. Prve naselbine so tam obstajale že pred več kot 2000 leti, arheologi pa so našli predmete tako iz železne dobe, kot časa starih Rimljanov.

Novice o novih in novih najdbah so skorajda stalnica, ljubitelji zgodovine pa imajo na severovzhodu Essexa tako dobre možnosti, da tudi sami odkrijejo svojo 'skrinjo z zlatniki'.

Razvaline grad v Colchestru. Mesto se sicer ponaša z 2000-letno zgodovino.
FOTO: Shutterstock

Prva starorimska prestolnica na območju Velike Britanije najdragocenejše najdbe (rimske kovance in nakit) hrani v muzeju. Mnoge so izjemno dobro ohranjene, zahvaljujoč požaru, ki je leta 61 našega štetja mesto požgal do tal – dragocenosti je prekrila debela plast s pepelom bogate zemlje, znane kot Budikin horizont uničenja.

Poleg rimske in železne dobe je mesto bogato tudi s številnimi najdišči iz bronaste dobe, neolitika in paleolitika – velikimi pogrebnimi gomilami, našli so tudi preprosto orodje iz kremena.

Tudi v okolici je več zgodovinsko zanimivih območij, eno teh je arheološki park Gosbecks.

Sardinija: ladijske razbitine, obalne jame in potapljanje

Sardinija je še ena vznemirljiva destinacija za pustolovščine, predvsem zaradi več kot 1800 kilometrov obale, ki se ponaša z bogatimi podvodnimi prizori in številnimi razbitinami starodavnih ladij.

Popotniki se lahko potapljajo v največjem podvodnem jamskem sistemu Sredozemskega morja – jamah Nereo, z ogromnimi dvoranami, predori in oboki. Podvodne dogodivščine še dodatno obogatijo ladijske razbitine (kot je Isonzo iz časa druge svetovne vojne) in izjemne rdeče korale, znane tudi kot 'rdeče zlato'.

Poleg feničanskih, rimskih in srednjeveških ruševin, je Sardinija posejana s tako imenovanimi nuragi – starodavnimi megalitskimi kamnitimi obrambnimi stolpi v obliki stožca, zgrajenimi v bronasti dobi.

Nuragi ob cerkvici Svete Sabine v Silanusu v osrednji Sardiniji.
FOTO: Shutterstock

Če želite v iskanju redkih najb iti še korak dlje, je vredno raziskati potopljene dele starodavnih mest, kot sta Nora in Tharros. Pod vodo boste zagledali čudovite mozaike in druge ruševine. Na enem od takšnih obalnih območij (v mestu Arzachena) so že našli zaklad rimskih kovancev.

Plaža Li Cossi na Sardiniji.
FOTO: Shutterstock

Park Krater diamantov v Arkansasu: diamanti in dragulji, ki jih lahko obdržite

Medtem ko številne destinacije, ki omogočajo povsem zakonito iskanje zakladov, od najditeljev zahtevajo, da državi predajo vsaj del najdb, ameriški park Krater diamantov (Crater of Diamonds) ponuja edinstveno priložnost – obiskovalci lahko 'plen' odnesejo domov.

Iskanje dragih kamnov v ameriškem Kraterju diamantov.
FOTO: Shutterstock

Gre za edini javno dostopni rudnik diamantov na svetu, kjer lahko popotniki sami iščejo prave diamante, kar najdejo pa obdržijo. Poleg diamantov je park tudi nahajališče številnih drugih draguljev, mineralov in poldragih kamnov, kot so ametisti, granati, jaspisi in ahati.

Park se namreč nahaja na vrhu 95 milijonov let starega vulkanskega lamproitnega predora, kjer nastajajo tudi različne redke vrste diamantov, kot so rjavi, beli in rumeni. Med pomembnejšimi najdbami sta 40,23-karatni diamant, poimenovan 'Stric Sam' – največji, ki so jih kdaj našli v ZDA, ter 3,03-karatni diamant 'Strawn-Wagner', ocenjen kot brezhiben.

Krater diamantov se razprostira na kar 37 hektarjih in tako pustolovcem ponuja veliko prostora za iskanje, kjer lahko preizkusijo srečo. Od leta 1972 pa do danes so popotniki našli že med 35.000 in 75.000 diamantov, možnosti za uspeh so tako precejšnje. Upravljavci parka v prizadevanjih, da bi se na površju pojavili novi diamanti, območje prav tako redno prekopavajo.

Ponujajo tudi možnost izposoje orodja in drugih pripomočkov za iskanje (veder, lopat ter sit za suho in mokro sejanje), na voljo je tudi brezplačna identifikacija najdenih kamnin.

potovanja lov na zaklad počitnice dogodivščine zgodovina

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641