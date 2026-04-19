Najboljše destinacije za novodobni lov na zaklad

Serije filmov kot so Pirati s Karibov in Indiana Jones, pa denimo Zaklad pozabljenih ter V nevarni modrini so v zadnjih nekaj letih iskanje zakladov naredile še bolj priljubljeno. Vendar pa novodobni pustolovci ne pristajajo več zgolj na raziskovanje lastnih dvorišč z detektorji kovin – svojo ljubezen do odkrivanja zgodovinskih skrivnosti združujejo s potovanji.

K vzponu avanturističnega turizma je pripomogla tudi BBC-jeva serija Detektoraši, piše Euronews.

Spletni portal Euronews je pripravil seznam destinacij za nepozabne počitnice, kjer boste si lahko dali duška tudi v lovu na zaklad. Indonezija: zakladi na koralnih grebenih Indonezija ima številne destinacije, ki so kot nalašč za iskalce zakladov – predvsem na račun svoje lege ob več starodavnih pomorskih trgovskih poteh. Ta azijska država je bila v kolonialnih časih pomembno središče trgovine z začimbami. Po nekaterih ocenah je ob indonezijski obali neodkritih še več kot 20.000 potopljenih ladij, kar pustolovcem ponuja skorajda neomejene možnosti iskanja zlata, keramike in drugih dragocenih artefaktov.

Popotniki lahko za raziskovanje najamejo denimo tradicionalno indonezijsko phinisi jahto in se podajo do arhipelaga Raja Ampat, kjer jih najdbe morda čakajo med živahnimi koralnimi grebeni v kristalno čisti vodi. Še ena priljubljena točka za iskanje zakladov je reka Musi, kjer naj bi se nahajal legendarni Otok zlata, poln draguljev, dragih kovin in kipov – zapuščine bogate starodavne civilizacije Srivijaya.

Potopljena vas Matano FOTO: Shutterstock

Izletniki se lahko 'okopajo' tudi v blatu črnega peska otokov Alor in Sumbawa, kjer živijo redki raki in polžni gološkrgarji. Za iskanje z detektorjem kovin so idealne plaže Balija – Canggu, Seminyak in Nusa Dua. Narodni park Baluran pa postreže s številnimi zgodovinskimi vojaškimi artefakti iz druge svetovne vojne. Antigva in Barbuda: zapuščina piratov, skriti zalivi in jame Ljubitelji franšize Pirati s Karibov bodo še posebej navdušeni nad zakladi, ki jih ponuja Antigva in Barbuda, kjer lahko podoživijo filmsko izkušnjo z jadranjem po Karibskem morju in raziskovanjem skritih zalivov. Bogata kolonialna pomorska zgodovina države prinaša tudi številne ladijske razbitine, ki pozabljene na dnu morja še čakajo na pravo raziskovanje. Oba otoka sta prepredena z apnenčastimi jamami (ena najbolj znanih je Darbyjeva jama), okoli katerih so se v stoletjih spletle številne legende o piratih in skritem plenu. Za raziskovanje je na voljo kar 365 plaž, še posebej pa so zanimiva območja, ki so zaradi posebnega režima upravljanja leta ostala večinoma nedotaknjena.

Izletniki lahko obiščejo tudi zgodovinska najdišča, kot sta utrdbi Fort Berkeley in Fort James, prav tako znana po številnih starodavnih najdbah. Na obeh otokih je več plantaž (na primer plantaža Betty's Hope), kjer še vedno hranijo različne artefakte (keramiko, steklenice, stare kovance) iz časa britanske trgovine s sladkorjem. Colchester: keltski in rimski zlatniki Colchester, ki velja za najstarejše mesto v Združenem kraljestvu, je še ena odlična destinacija za iskalce zakladov. Prve naselbine so tam obstajale že pred več kot 2000 leti, arheologi pa so našli predmete tako iz železne dobe, kot časa starih Rimljanov. Novice o novih in novih najdbah so skorajda stalnica, ljubitelji zgodovine pa imajo na severovzhodu Essexa tako dobre možnosti, da tudi sami odkrijejo svojo 'skrinjo z zlatniki'.

Razvaline grad v Colchestru. Mesto se sicer ponaša z 2000-letno zgodovino. FOTO: Shutterstock

Prva starorimska prestolnica na območju Velike Britanije najdragocenejše najdbe (rimske kovance in nakit) hrani v muzeju. Mnoge so izjemno dobro ohranjene, zahvaljujoč požaru, ki je leta 61 našega štetja mesto požgal do tal – dragocenosti je prekrila debela plast s pepelom bogate zemlje, znane kot Budikin horizont uničenja. Poleg rimske in železne dobe je mesto bogato tudi s številnimi najdišči iz bronaste dobe, neolitika in paleolitika – velikimi pogrebnimi gomilami, našli so tudi preprosto orodje iz kremena. Tudi v okolici je več zgodovinsko zanimivih območij, eno teh je arheološki park Gosbecks. Sardinija: ladijske razbitine, obalne jame in potapljanje Sardinija je še ena vznemirljiva destinacija za pustolovščine, predvsem zaradi več kot 1800 kilometrov obale, ki se ponaša z bogatimi podvodnimi prizori in številnimi razbitinami starodavnih ladij. Popotniki se lahko potapljajo v največjem podvodnem jamskem sistemu Sredozemskega morja – jamah Nereo, z ogromnimi dvoranami, predori in oboki. Podvodne dogodivščine še dodatno obogatijo ladijske razbitine (kot je Isonzo iz časa druge svetovne vojne) in izjemne rdeče korale, znane tudi kot 'rdeče zlato'. Poleg feničanskih, rimskih in srednjeveških ruševin, je Sardinija posejana s tako imenovanimi nuragi – starodavnimi megalitskimi kamnitimi obrambnimi stolpi v obliki stožca, zgrajenimi v bronasti dobi.

Nuragi ob cerkvici Svete Sabine v Silanusu v osrednji Sardiniji. FOTO: Shutterstock

Če želite v iskanju redkih najb iti še korak dlje, je vredno raziskati potopljene dele starodavnih mest, kot sta Nora in Tharros. Pod vodo boste zagledali čudovite mozaike in druge ruševine. Na enem od takšnih obalnih območij (v mestu Arzachena) so že našli zaklad rimskih kovancev.

Plaža Li Cossi na Sardiniji. FOTO: Shutterstock

Park Krater diamantov v Arkansasu: diamanti in dragulji, ki jih lahko obdržite Medtem ko številne destinacije, ki omogočajo povsem zakonito iskanje zakladov, od najditeljev zahtevajo, da državi predajo vsaj del najdb, ameriški park Krater diamantov (Crater of Diamonds) ponuja edinstveno priložnost – obiskovalci lahko 'plen' odnesejo domov.

