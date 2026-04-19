Najboljše destinacije za novodobni lov na zaklad

Serije filmov kot so Pirati s Karibov in Indiana Jones, pa denimo Zaklad pozabljenih ter V nevarni modrini so v zadnjih nekaj letih iskanje zakladov naredile še bolj priljubljeno. Vendar pa novodobni pustolovci ne pristajajo več zgolj na raziskovanje lastnih dvorišč z detektorji kovin – svojo ljubezen do odkrivanja zgodovinskih skrivnosti združujejo s potovanji.
Spletni portal Euronews je pripravil seznam destinacij za nepozabne počitnice, kjer boste si lahko dali duška tudi v lovu na zaklad.
Indonezija: zakladi na koralnih grebenih
Indonezija ima številne destinacije, ki so kot nalašč za iskalce zakladov – predvsem na račun svoje lege ob več starodavnih pomorskih trgovskih poteh. Ta azijska država je bila v kolonialnih časih pomembno središče trgovine z začimbami. Po nekaterih ocenah je ob indonezijski obali neodkritih še več kot 20.000 potopljenih ladij, kar pustolovcem ponuja skorajda neomejene možnosti iskanja zlata, keramike in drugih dragocenih artefaktov.
Popotniki lahko za raziskovanje najamejo denimo tradicionalno indonezijsko phinisi jahto in se podajo do arhipelaga Raja Ampat, kjer jih najdbe morda čakajo med živahnimi koralnimi grebeni v kristalno čisti vodi.
Še ena priljubljena točka za iskanje zakladov je reka Musi, kjer naj bi se nahajal legendarni Otok zlata, poln draguljev, dragih kovin in kipov – zapuščine bogate starodavne civilizacije Srivijaya.
Izletniki se lahko 'okopajo' tudi v blatu črnega peska otokov Alor in Sumbawa, kjer živijo redki raki in polžni gološkrgarji.
Za iskanje z detektorjem kovin so idealne plaže Balija – Canggu, Seminyak in Nusa Dua.
Narodni park Baluran pa postreže s številnimi zgodovinskimi vojaškimi artefakti iz druge svetovne vojne.
Antigva in Barbuda: zapuščina piratov, skriti zalivi in jame
Ljubitelji franšize Pirati s Karibov bodo še posebej navdušeni nad zakladi, ki jih ponuja Antigva in Barbuda, kjer lahko podoživijo filmsko izkušnjo z jadranjem po Karibskem morju in raziskovanjem skritih zalivov.
Bogata kolonialna pomorska zgodovina države prinaša tudi številne ladijske razbitine, ki pozabljene na dnu morja še čakajo na pravo raziskovanje. Oba otoka sta prepredena z apnenčastimi jamami (ena najbolj znanih je Darbyjeva jama), okoli katerih so se v stoletjih spletle številne legende o piratih in skritem plenu.
Za raziskovanje je na voljo kar 365 plaž, še posebej pa so zanimiva območja, ki so zaradi posebnega režima upravljanja leta ostala večinoma nedotaknjena.
Izletniki lahko obiščejo tudi zgodovinska najdišča, kot sta utrdbi Fort Berkeley in Fort James, prav tako znana po številnih starodavnih najdbah.
Na obeh otokih je več plantaž (na primer plantaža Betty's Hope), kjer še vedno hranijo različne artefakte (keramiko, steklenice, stare kovance) iz časa britanske trgovine s sladkorjem.
Colchester: keltski in rimski zlatniki
Colchester, ki velja za najstarejše mesto v Združenem kraljestvu, je še ena odlična destinacija za iskalce zakladov. Prve naselbine so tam obstajale že pred več kot 2000 leti, arheologi pa so našli predmete tako iz železne dobe, kot časa starih Rimljanov.
Novice o novih in novih najdbah so skorajda stalnica, ljubitelji zgodovine pa imajo na severovzhodu Essexa tako dobre možnosti, da tudi sami odkrijejo svojo 'skrinjo z zlatniki'.
Prva starorimska prestolnica na območju Velike Britanije najdragocenejše najdbe (rimske kovance in nakit) hrani v muzeju. Mnoge so izjemno dobro ohranjene, zahvaljujoč požaru, ki je leta 61 našega štetja mesto požgal do tal – dragocenosti je prekrila debela plast s pepelom bogate zemlje, znane kot Budikin horizont uničenja.
Poleg rimske in železne dobe je mesto bogato tudi s številnimi najdišči iz bronaste dobe, neolitika in paleolitika – velikimi pogrebnimi gomilami, našli so tudi preprosto orodje iz kremena.
Tudi v okolici je več zgodovinsko zanimivih območij, eno teh je arheološki park Gosbecks.
Sardinija: ladijske razbitine, obalne jame in potapljanje
Sardinija je še ena vznemirljiva destinacija za pustolovščine, predvsem zaradi več kot 1800 kilometrov obale, ki se ponaša z bogatimi podvodnimi prizori in številnimi razbitinami starodavnih ladij.
Popotniki se lahko potapljajo v največjem podvodnem jamskem sistemu Sredozemskega morja – jamah Nereo, z ogromnimi dvoranami, predori in oboki. Podvodne dogodivščine še dodatno obogatijo ladijske razbitine (kot je Isonzo iz časa druge svetovne vojne) in izjemne rdeče korale, znane tudi kot 'rdeče zlato'.
Poleg feničanskih, rimskih in srednjeveških ruševin, je Sardinija posejana s tako imenovanimi nuragi – starodavnimi megalitskimi kamnitimi obrambnimi stolpi v obliki stožca, zgrajenimi v bronasti dobi.
Če želite v iskanju redkih najb iti še korak dlje, je vredno raziskati potopljene dele starodavnih mest, kot sta Nora in Tharros. Pod vodo boste zagledali čudovite mozaike in druge ruševine. Na enem od takšnih obalnih območij (v mestu Arzachena) so že našli zaklad rimskih kovancev.
Park Krater diamantov v Arkansasu: diamanti in dragulji, ki jih lahko obdržite
Medtem ko številne destinacije, ki omogočajo povsem zakonito iskanje zakladov, od najditeljev zahtevajo, da državi predajo vsaj del najdb, ameriški park Krater diamantov (Crater of Diamonds) ponuja edinstveno priložnost – obiskovalci lahko 'plen' odnesejo domov.
Gre za edini javno dostopni rudnik diamantov na svetu, kjer lahko popotniki sami iščejo prave diamante, kar najdejo pa obdržijo. Poleg diamantov je park tudi nahajališče številnih drugih draguljev, mineralov in poldragih kamnov, kot so ametisti, granati, jaspisi in ahati.
Park se namreč nahaja na vrhu 95 milijonov let starega vulkanskega lamproitnega predora, kjer nastajajo tudi različne redke vrste diamantov, kot so rjavi, beli in rumeni. Med pomembnejšimi najdbami sta 40,23-karatni diamant, poimenovan 'Stric Sam' – največji, ki so jih kdaj našli v ZDA, ter 3,03-karatni diamant 'Strawn-Wagner', ocenjen kot brezhiben.
Krater diamantov se razprostira na kar 37 hektarjih in tako pustolovcem ponuja veliko prostora za iskanje, kjer lahko preizkusijo srečo. Od leta 1972 pa do danes so popotniki našli že med 35.000 in 75.000 diamantov, možnosti za uspeh so tako precejšnje. Upravljavci parka v prizadevanjih, da bi se na površju pojavili novi diamanti, območje prav tako redno prekopavajo.
Ponujajo tudi možnost izposoje orodja in drugih pripomočkov za iskanje (veder, lopat ter sit za suho in mokro sejanje), na voljo je tudi brezplačna identifikacija najdenih kamnin.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.