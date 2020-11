Najboljše šale o izidu volitev v ZDA: Trump, odpuščen si! Melania že pakira in kliče odvetnika

Ameriške volitve in dolgo čakanje na izide so več dni frustrirale in zabavale "tvitosfero". Ob razglasitvi zmagovalca, pa sta se Trump in Biden znašla v središču številnih spletnih šal ali memov. Na družbenih medijih se sprašujejo tudi, kaj bo zdaj storila Melania.

Kmalu po razglasitvi volilnega izida so številni Američani na družbenih medijih izrazili svoje zadovoljstvo zaradi zmage Joeja Bidna. Dobra polovica Američanov je tako včeraj dočakala dan, ko lahko Donalda Trumpa s predsedniškega stolčka pospremijo z njegovimi znamenitimi besedami iz časov, ko je bil zvezda resničnostne oddaje Vajenec (The Apprentice): "Odpuščen si!" In kje ga vidijo zdaj? Nekateri so Trumpa postavili v sceno iz filma Let nad kukavičjim gnezdom, kjer ga v psihiatrični ustanovi filmski junak Mac McMurphy (Jack Nicholson) sprašuje: "Še vedno misliš, da si predsednik, kajne?" Mnogi pa so prepričani, da Trump sodi za rešetke. V enem od memov ga v zaporu obišče Hillary Clinton, protikandidatka iz njegove prve predsedniške kampanje 2016, ki pravi: "Prinesla sem ti nekaj elektronske pošte v branje." Spet drugi za zapahi skupaj s Trumpom vidijo tudi njegovega sina, hčer in zeta. Trumpu pa med drugim očitajo laži, razpihovanje sovraštva, žaljenje ter da v štirih letih ni imel v štirih letih niti enega nagovora za vse Američane, kot pravi državnik. Prepričani so, da se bo v zgodovino zapisal kot najslabši predsednik. "Jaz sem zmagal! Vidite," pa pravi Trump v enem od memov, v katerem so ga postavili pred zemljevid ZDA z volilnimi izidi po zveznih državah. Trump v rokah drži rdeč flumaster, s katerim je modre države prebarval v rdeče. Uporabniki družbenih omrežij pa se sprašujejo tudi, kaj bo zdaj z Melanio Trump. Takole si predstavljajo njeno reakcijo po tem, ko že več dni posluša njegove izpade: Mnogi menijo, da bo Trumpu zadala poslednji udarec in zahtevala ločitev. "Melania, ko izve, da lahko zdaj zahteva ločitev, pobere svoj denar in pusti Trumpa," so pripisali ob fotografiji nasmejane prve dame s telefonsko slušalko v roki. Melania naj bi v Googlov iskalnik vtipkala: "Kako se ločiti od oranžnega moškega." Se bo morda kmalu prijavila v oddajo Sanjska ženska? Medtem, ko Trump po porazu igra golf, naj bi sama že pakirala in hitela iz Bele hiše: Pojavil pa naj bi se tudi posnetek, ki "dokazuje", da Melania še ni zapustila Trumpa: Nekateri pa menijo, da se bo celotna družina z novo identiteto zatekla v Rusijo. Obdelano fotografijo družine so namreč pospremili s pripisom "program za zaščito prič v Rusiji".