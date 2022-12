Najboljši igralci pikada bodo domov odnesli več kot dva milijona evrov

Svetovno prvenstvo v pikadu je letos v Londonu obeležilo ogromno število navijačev. Poleg tekmovalcev, se je namreč dogodka udeležilo kar 750 najbolj gorečih nemških navijačev, ki so si nadeli kostume in glasno spodbujali svojega sonarodnjaka. Nemec bi se namreč lahko prvič v zgodovini tega prvenstva uvrstil v četrtfinale in s seboj domov odnesel zajeten kupček denarja. Med vse tekmovalce bodo namreč organizatorji razdelili kar 2.800.000 evrov.