Sodeč po objavi "mladega in ambicioznega podjetja iz Vladivostoka", ki se imenuje NoName Company, so nedavno ustvarili novo računalniško igro po imenu "The Best in Hell".

Kot so zapisali pri podjetju, gre za taktično kooperativno strelsko igro, ki temelji na resnični zgodbi in pripoveduje o resnični operaciji, izvedeni v času "posebne vojaške operacije v Ukrajini". Pri ustvarjanju igre, pravijo ustvarjalci, so se oprli na zgodbe borcev, zbirali pa naj bi jih vse leto. Igra naj bi nastala brez kakršne koli državne ali druge finančne podpore, gre za projekt, ki je osebna pobuda direktorja podjetja. Dodali so tudi, da ima igra uravnoteženo kinematografijo.