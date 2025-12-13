Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Najdaljša mestna žičnica v Evropi povezuje okolico Pariza

Pariz, 13. 12. 2025 13.23 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
1

V Franciji so danes zagnali najdaljšo mestno kabinsko žičnico v Evropi, ki bo povezovala štiri mesta v okolici Pariza. Lokalne oblasti pričakujejo, da bo žičnica, dolga 4,5 kilometre, vsak dan prepeljala okoli 11.000 potnikov.

Potniki bodo lahko pot med krajema Creteille in Villeneuve-Saint-Georges premagali v manj kot 20 minutah, medtem ko bi za isto pot z avtobusom potrebovali 40 minut, poroča francoski portal BFM.

Žičnica ima 105 kabin s po desetimi sedeži. Dostopna je tudi za osebe z omejeno mobilnostjo.

Žičnica, ki so jo poimenovali Cable C1, je prva mestna žičnica v regiji Ile-de-France in četrta v državi. Obratovala bo vse dni v tednu. Projekt je stal 132 milijonov evrov.

cable c1 žičnica pariz francija evropa
Naslednji članek

Rusija zaradi naloga za prijetje Putina obsodila sodnike in tožilca ICC

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
13. 12. 2025 13.51
a v ljubljani smo že zamenjali krpane iz 90 let
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385