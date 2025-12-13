Najdaljša mestna žičnica v Evropi povezuje okolico Pariza

Potniki bodo lahko pot med krajema Creteille in Villeneuve-Saint-Georges premagali v manj kot 20 minutah, medtem ko bi za isto pot z avtobusom potrebovali 40 minut, poroča francoski portal BFM.

Žičnica ima 105 kabin s po desetimi sedeži. Dostopna je tudi za osebe z omejeno mobilnostjo.

Žičnica, ki so jo poimenovali Cable C1, je prva mestna žičnica v regiji Ile-de-France in četrta v državi. Obratovala bo vse dni v tednu. Projekt je stal 132 milijonov evrov.