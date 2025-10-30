Najdaljšega visečega mostu na Sicilijo ne bo? Italijansko sodišče blokiralo načrt

Računsko sodišče je v sredo zvečer zavrnilo vladni načrt in ni odobrilo projekta gradnje mostu med celino in Sicilijo, ki bi bil z razponom 3,3 kilometra najdaljši na svetu. Razloge za odločitev bo podrobneje pojasnilo v 30 dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Melonijeva je danes zaradi odločitve sodišča po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa organizirala krizni sestanek vlade, pred tem pa je bila v izjavah za medije kritična do sodišča in je dejala, da gre za "nov poseg v pristojnosti vlade in parlamenta".

"Ustavna reforma pravosodnega sistema in reforma računskega sodišča, ki sta v senatu v fazi razprave in blizu sprejetja, predstavljata najprimernejši odgovor na to nesprejemljivo vmešavanje, ki ne bo ustavilo delovanja vlade," je še povedala.

Pobudnik projekta, vodja skrajno desne Lige in minister za promet Matteo Salvini, je prav tako menil, da gre za politično odločitev.