Najdaljšega visečega mostu na Sicilijo ne bo? Italijansko sodišče blokiralo načrt

Računsko sodišče je v sredo zvečer zavrnilo vladni načrt in ni odobrilo projekta gradnje mostu med celino in Sicilijo, ki bi bil z razponom 3,3 kilometra najdaljši na svetu. Razloge za odločitev bo podrobneje pojasnilo v 30 dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Melonijeva ogorčena
Melonijeva je danes zaradi odločitve sodišča po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa organizirala krizni sestanek vlade, pred tem pa je bila v izjavah za medije kritična do sodišča in je dejala, da gre za "nov poseg v pristojnosti vlade in parlamenta".
"Ustavna reforma pravosodnega sistema in reforma računskega sodišča, ki sta v senatu v fazi razprave in blizu sprejetja, predstavljata najprimernejši odgovor na to nesprejemljivo vmešavanje, ki ne bo ustavilo delovanja vlade," je še povedala.
Pobudnik projekta, vodja skrajno desne Lige in minister za promet Matteo Salvini, je prav tako menil, da gre za politično odločitev.
Melonijeva projektu dala nov zagon, kritiki o 'finančni črni luknji'
Prvi načrti za most, ki bi Sicilijo povezal s celino, so bili sicer pripravljeni že pred več kot 50 leti, trenutna italijanska vlada pod vodstvom Melonijeve in njenih skrajno desnih Bratov Italije pa je projektu dala nov zagon. Začetek del je bil predviden že za letošnjo jesen.
Vlada upa, da bo most mogoče uvrstiti med strateške projekte. S tem bi lahko stroške upravičila kot obrambne izdatke, glede katerih so se članice zveze Nato letos dogovorile, da jih bodo povečale na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).
Tako vlada kot zagovorniki projekta upajo tudi, da bo ta prinesel gospodarsko rast in delovna mesta v dve revni italijanski regiji – otok Sicilijo in Kalabrijo na celini. Lokalni prebivalci medtem opozarjajo na vpliv na okolje in visoke stroške, nekateri kritiki pa menijo, da se projekt nikoli ne bo uresničil, temveč bo zgolj povzročil "finančno črno luknjo".
