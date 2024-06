Zgradili največji most v državi, ki trenutno ne vodi nikamor

Najdaljši most v Peruju

Most so zgradili kot del avtocestnega projekta, ki bo povezoval sever Peruja z okrožjem El Estrecho na meji s Kolumbijo, skupaj približno 188 kilometrov novih cest.

Graditvi avtoceste od mostu naprej v največjem deževnem gozdu na svetu sicer ostro nasprotujejo domorodna plemena, ki se bojijo, da jim bodo na račun gradnje zasegli zemljišča, izsekali gozd in uničili vodne vire. Čez most je že začela potekati trgovina z mamili, na kar opozarjajo tamkajšnje skupnosti. "Mamila so začela prodirati v našo skupnost, mladi jih že uživajo, z graditvijo avtoceste pa se bo stanje še poslabšalo," opozarjajo v eni izmed skupnosti.