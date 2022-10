Najdaljši potniški vlak: dolg 1,9 kilometra, sestavljen iz 100 vagonov

Proga, ki je bila leta 2008 uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine, pelje skozi 22 predorov in čez 48 mostov, vključno z ukrivljenim viaduktom Landwasser.

"Švicarske železnice praznujejo 175-letnico in ta postavitev svetovnega rekorda predstavlja velik dogodek ob tem jubileju," je pojasnil predsednik uprave retijskih železnic, Renato Fasciati.

Ob tem doda, da so med epidemijo covida-19 izgubili 30 odstotkov strank, zato so poskušali najti dogodek, ki bi povečal prepoznavnost te proge. "Svetu smo tako lahko predstavili to čudovito progo," pove.