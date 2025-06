Najdba trupel v rimskem parku: morilec pobegnil v Grčijo

46-letni Američan je pred dvema dnevoma z rimskega letališča odpotoval na otok Skiathos, kjer so ga aretirali grški policisti, poroča Tg 1 news. Po poročanju italijanskih medijev je bil moški v preteklosti v ZDA že obravnavan zaradi kaznivih dejanj.

Rimski preiskovalci so glavnega osumljenca identificirali po tem, ko se je nanje obrnila oseba, ki je bila priča prepiru med omenjenim moškim in žensko, ki so jo kasneje našli mrtvo. Američana so preiskovalci v nadaljevanju zaznali na nadzornih kamerah, na posnetku pa v naročju nosi dojenčico, katere truplo so kasneje našli sprehajalci. Lokacijo moškega so pridobili s sledenjem njegovemu telefonu.