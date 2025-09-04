Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Portret dame po desetletjih znova na svetlobi

Buenos Aires, 04. 09. 2025 10.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
2

Dolgo izgubljena umetnina italijanskega mojstra Giuseppeja Ghislandija je po osmih desetletjih znova prišla na dan, in to na nepričakovanem mestu, v Argentini. V sredo jo je argentinskemu sodstvu izročila hči pokojnega nacističnega finančnika Friedricha Kadgiena.

Slika Portret dame, ukradena med nacističnim plenjenjem umetnin v Evropi, je bila, kot smo poročali, odkrita na spletnem oglasu nepremičninske agencije, kjer je visela v hiši hčere nekdanjega nacističnega ubežnika.

Preberi še Argentinska policija išče sliko, ki jo je ukradel nacistični ubežnik

Italijanska umetnina iz leta 1710, ocenjena na približno 43.000 evrov, je bila v lasti družine Kadgien, piše BBC. Oče Patricie Kadgien, Friedrich, je bil tesen svetovalec Hermanna Göringa, namestnika Adolfa Hitlerja, ki je med drugo svetovno vojno zasegel na tisoče umetniških del po vsej Evropi.

The Guardian poroča, da je sliko po preiskavi vrnila Patricia, potem ko je oblasti ob prvem iskanju niso našle. Tožilci so povedali, da so med racijami v drugih nepremičninah, povezanih z družino, našli tudi druge predmete, ki so bili morda ukradeni med vojno. Med preiskavami so v domu sestre gospe Kadgien našli dve sliki in vrsto risb ter gravur iz 19. stoletja, ki bodo analizirane, da bi ugotovili, ali gre za predmete, ukradene med vojno.

Portret dame
Portret dame FOTO: Profimedia

Patricia Kadgien in njen mož sta začasno v hišnem priporu zaradi suma oviranja preiskave. Po navedbah argentinskih medijev naj bi ju čakalo zaslišanje zaradi "prikrivanja tatvine v kontekstu genocida". Par sicer vztraja, da je umetnina njihova dediščina, vendar bo o njenem lastništvu odločalo sodišče. Odvetnik gospe Kadgien je povedal, da bo par sodeloval z oblastmi, poroča BBC.

Portret dame je bil nekoč del zbirke amsterdamskega judovskega umetniškega trgovca Jacquesa Goudstikkerja, ki je po njegovi smrti med vojno prešla v roke nacistov. Njegova družina si danes prizadeva, da bi povrnila vsa umetniška dela, ki so bila zasežena. Leta 2006 so že prejeli nazaj več kot 200 del, zdaj pa si prizadevajo za vrnitev tudi Ghislandijeve mojstrovine.

Portret dame
Portret dame FOTO: Profimedia
slika portret dame Argentina iskanje
Naslednji članek

Ryanair ukinja 11 linij iz Zagreba

Naslednji članek

Prižgani mikrofoni ujeli pogovor Šija in Putina o nesmrtnosti

SORODNI ČLANKI

Argentinska policija išče sliko, ki jo je ukradel nacistični ubežnik

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nightingale
04. 09. 2025 11.28
+1
Kaj vse je še v rokah potomcev nacistov širom sveta...
ODGOVORI
2 1
JanezNovak13
04. 09. 2025 11.14
+1
Doma imam eno sliko slikarke Rože Piščanec, ki je svet ne pozna, ker je bila narejena po naročilu. Kje prodam? Kdo kupi?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198