Portret dame po desetletjih znova na svetlobi

Slika Portret dame, ukradena med nacističnim plenjenjem umetnin v Evropi, je bila, kot smo poročali, odkrita na spletnem oglasu nepremičninske agencije, kjer je visela v hiši hčere nekdanjega nacističnega ubežnika.
Italijanska umetnina iz leta 1710, ocenjena na približno 43.000 evrov, je bila v lasti družine Kadgien, piše BBC. Oče Patricie Kadgien, Friedrich, je bil tesen svetovalec Hermanna Göringa, namestnika Adolfa Hitlerja, ki je med drugo svetovno vojno zasegel na tisoče umetniških del po vsej Evropi.
The Guardian poroča, da je sliko po preiskavi vrnila Patricia, potem ko je oblasti ob prvem iskanju niso našle. Tožilci so povedali, da so med racijami v drugih nepremičninah, povezanih z družino, našli tudi druge predmete, ki so bili morda ukradeni med vojno. Med preiskavami so v domu sestre gospe Kadgien našli dve sliki in vrsto risb ter gravur iz 19. stoletja, ki bodo analizirane, da bi ugotovili, ali gre za predmete, ukradene med vojno.
Patricia Kadgien in njen mož sta začasno v hišnem priporu zaradi suma oviranja preiskave. Po navedbah argentinskih medijev naj bi ju čakalo zaslišanje zaradi "prikrivanja tatvine v kontekstu genocida". Par sicer vztraja, da je umetnina njihova dediščina, vendar bo o njenem lastništvu odločalo sodišče. Odvetnik gospe Kadgien je povedal, da bo par sodeloval z oblastmi, poroča BBC.
Portret dame je bil nekoč del zbirke amsterdamskega judovskega umetniškega trgovca Jacquesa Goudstikkerja, ki je po njegovi smrti med vojno prešla v roke nacistov. Njegova družina si danes prizadeva, da bi povrnila vsa umetniška dela, ki so bila zasežena. Leta 2006 so že prejeli nazaj več kot 200 del, zdaj pa si prizadevajo za vrnitev tudi Ghislandijeve mojstrovine.
