Najdena še zadnja žrtev zemeljskega plazu na otoku Ischia

Truplo so odkrili v blatu v bližini parkirišča, kjer se je na mesto Casamicciola zgrnila večina zemlje z gore Epomeo. Trupla enajstih drugih žrtev, med njimi enega dojenčka in treh otrok, ki so jih našli že prej, so medtem v ponedeljek že predali svojcem. Trupla ženske sicer še niso uradno identificirali. Po poročanju italijanske tiskovne agencija Ansa naj bi šlo za 31-letno Mario Tereso Arcamone.