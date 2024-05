Najdenčka kličejo Ivan, v bolnišnici bo še mesec dni

Novorojenček, ki so ga v ponedeljek zvečer našli v smetnjaku v Zaprešiću, je zdrav in se dobro razvija, a če bi pomoč prišla le 15 minut kasneje, bi bila zgodba povsem drugačna, je prepričan zdravnik, ki mu je prvi ponudil pomoč. Deček ostaja v zagrebški bolnišnici, kjer so mu že izbrali ime – Ivan. A le neuradno, uradno ga vodijo kot N, nepoznan.