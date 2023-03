Bo najdlje zaprti obsojenec na svetu končno opral svoje ime?

Po podatkih organizacije Amnesty International je 87-letni Iwao Hakamanda najdlje zaprti obsojenec na svetu. Leta 1966 naj bi ubil svojega šefa, njegovo ženo in njuna otroka. Hakamanda so obsodili zaradi kraje in umorov svojega šefa in njegove družine v tovarni za predelavo soje. V tovarni je tedaj izbruhnil požar, žrtve pa so našli zabodene do smrti.

Nekdanji profesionalni bokser je po dvajsetih dneh zasliševanja priznal štirikratni umor. A na sodišču je svoje priznanje umaknil. Kot trdi, so ga tako dolgo pretepali, dokler ni priznal zločinov, ki jih, kot pravi, ni zagrešil. Družina Iwaa Hakamade trdi, da se je njegovo duševno zdravje po desetletjih v zaporu poslabšalo.

Po 57 letih pa je prišel dan, ki si ga je Hakamada želel, odkar so ga strpali za zapahe. Potem ko so ga leta 2014 začasno izpustili iz zapora, je dočakal ponovno sojenje, v katerem si bo prizadeval dokazati, da ni kriv. Njegova 90-letna sestra, ki se je ves čas borila za njegovo osvoboditev, je ob tej priložnosti povedala, da je teža bremena končno padla z njihovih vremen.

Amnesty International je ponovno sojenje pozdravil kot priložnost za dosego pravice. Kot so poudarili, je obsodba temeljila na izsiljenem 'priznanju' in da obstajajo resni dvomi o dokazih, ki so jih uporabili proti njemu. Leta 2014 so ga začasno izpustili prav zaradi suma, da so bili dokazi podtaknjeni, a je višje sodišče v Tokiu to odločitev kasneje zavrglo. Toda po pritožbi so sodniki vrhovnega sodišča višjemu sodišču naložili, naj primer znova preuči, kar je privedlo do odločitve o ponovnem sojenju. Japonska in ZDA sta edini demokratični državi, kjer je še vedno uvedena smrtna kazen.