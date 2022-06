Med najdražjimi mesti na svetu Hongkong in New York

Nižje kot v prejšnjih letih se je uvrstil Pariz, ki je bil v preteklosti na vrhu seznama Evropskega računskega sodišča in je izpadel iz prve trideseterice. Padli so tudi Madrid, Rim in Bruselj.

"Letos je skoraj vsako večje mesto v evroobmočju padlo na lestvici, saj je bil evro v zadnjih 12 mesecih vreden manj kot ameriški dolar in britanski funt," pojasnjuje Quane. Vlogo lahko imajo tudi zunanji dejavniki, kot so politika in mednarodni konflikti. Zaradi ruske invazije na Ukrajino in sankcij, ki so jih uvedle številne države, je Moskva zasedla 62. mesto, Sankt Peterburg pa je pristal na 147. mestu.

Najdražje evropsko mesto je Ženeva, ki je zasedla skupno tretje mesto.

Ne glede na vrstni red uvrstitve mest na različnih indeksih je jasno, da je življenje v azijskih, evropskih in severnoameriških mestih veliko dražje kot v mestih v Afriki in Južni Ameriki.

Seznam najdražjih mest na svetu:

1. Hongkong

2. New York

3. Ženeva

4. London

5. Tokio

6. Tel Aviv

7. Zürich

8. Šanghaj

9. Guangdžov

10. Seul