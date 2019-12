Najdražja ulica v Londonu: za nepremičnino v povprečju več kot 20 milijonov evrov

London spada med ene najdražjih mest v Evropi, pa tudi na svetu. Nič čudnega torej, da se prav v Londonu nahajajo nekatere najdražje ulice. Svoj dom v njih si lahko privoščijo le tisti, ki imajo pod palcem več milijonov evrov.

Najdražja ulica v Združenem kraljestvu je Ilchester Place v Holland Parku v Londonu, kažejo podatki Lloyds banke. Za dom v tej ulici je treba v povprečju odšteti okoli 17,2 milijona funtov (20,2 milijona evrov). Cene nepremičnin v tej ulici so se v primerjavi z lanskim letom celo dvignile za 1,6 milijona funtov (1,88 milijona evrov).

Ulica Ilchester Place v Londonu je že drugo leto zapored najdražja ulica na Otoku. FOTO: Shutterstock

In kdo si lahko privošči dom v najdražji ulici enega najdražjih mest v Evropi? Med drugim imajo na tej ulici naslov zakonca Davidin Victoria Beckham, glasbeni producent in pikri žirant britanskih talentov Simon Cowell, pevec Robbie Williams ter kitarist Led Zeppelinov Jimmy Page. Slednja, ki sta tudi soseda, sta v sporu zaradi gradbenih načrtov pevca, zato se je Williams z družino začasno preselil v najeto vilo na drugem koncu Londona.

V najdražji ulici na Otoku imata svoj dom zakonca Beckham. FOTO: Profimedia

Sicer pa se kar 10 od 20 najdražjih stanovanjskih sosesk oziroma ulic v Veliki Britaniji nahaja v Londonu. Druga najdražja ulica na Otoku (in Londonu) je Princes Gate, kjer so cene podobno visoke kot v Holland Parku – povprečna cena nepremičnin je letos znašala 17,1 milijona funtov (približno 20 milijonov evrov). Ulica je v bližini znamenitega parka Hyde ter Kensingtonske in Buckinghamske palače.

Tudi med bogatimi sosedi so spori - soseda Jimmy Page (njegova hiša je na levi) in Robbie Williams (njegova hiša je na desni) sta na bojni nogi zaradi Williamsove prenove hiše. FOTO: Profimedia

V Princes Gateu so številne rezidence kraljevih družin in veleposlaništva. V njej imajo denimo svoj londonsko palačo člani savdske kraljeve družine, pa brunejski sultan, tukaj so svoj dom našli številni oligarhi, tajkuni in uspešni poslovneži. Med drugim je palačo v tej ulici nekoč kupil tudi Bernie Ecclestone, ki pa jo je le po treh letih prodal enemu najbogatejših Britancev indijskega rodu Lakšmiju Mittalu, ki je palačo poimenoval Taj Mittal (aluzija na Tadž Mahal).

Lakshmi Mittal je to palačo na ulici Princes Gate leta 2004 kupil od Ecclestona za 57 millijonov funtov (66,8 milijona evrov). FOTO: Profimedia

V tej isti ulici je imel v 30. letih prejšnjega stoletja svoj dom nekdanji ameriški predsednik John F. Kennedy. Leta 2010 so to hišo za 35 milijonov funtov (41 milijonov evrov) kupili nepremičninski investitorji, ki jo nameravajo nadgraditi v superhišo, ki bo vredna najmanj 150 milijonov funtov (175 milijonov evrov). Tretja najdražja ulica na Otoku se prav tako nahaja v Holland Parku, gre za Phillimore Gardens, kjer je povprečna cena nepremičnin 16,36 milijona funtov (19,2 milijona evrov). Kar 80 milijonov funtov (93,8 milijona evrov) pa je za svojo hišo v tem delu Londona leta 2008 odštela ukrajinska bogatašinja Elena Franchuk, sicer prijateljica britanskega pevca Eltona Johna.

