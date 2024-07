Najdražja vila na Hrvaškem: Kupili so jo za pet, prodajajo jo za 12 milijonov

Gre za avstro-ogrski luksuz tik ob jadranskem morju s precej modernega pridiha. To je tisto, kar ponuja trenutno najdražja hiša na Hrvaškem.

Milan Mandić pojasni: "V zadnjih 20 letih je bilo prodanih kakih 15 takšnih vil. Če govorimo o ceni, cena kvadratnega metra v tej vili je 18.500 evrov."

Malce več kot dvakrat dražja od metra v slavnem ljubljanskem Schellenburgu, recimo. Lastniki si obetajo kar lep dobiček. Lastniki so ameriško-albanskih korenin. Kupili so jo pred osmimi leti, leta 2016. Plačali so jo manj kot pet milijonov evrov in jo popolnoma preuredili. Prodajajo jo za 12 milijonov evrov. Ali bodo dobili toliko, še ne vemo, trenutno imajo bojda ponudbo iz Madžarske za osem milijonov evrov.

Take vile so nekaj posebnega in običajno zanje ne veljajo enake zakonitosti kot za splošen nepremičninski trg. Ta se je letos na Hrvaškem nekoliko ohladil, predvsem se pozna zastoj nemškega gospodarstva, kupcev od tam je letos manj. A cene so na obali v povprečju vseeno zrasle za okoli 10 odstotkov. Še vedno pa agenti pravijo, da v hrvaški Istri lahko dobite nepremičnino ceneje kot na slovenski obali. No, če ste zdajle pogledali svoj račun in ugotovili, da imate ducat milijonov, pa morate pomisliti tudi, da je vzdrževanje take vile drago. Pravijo, da samo vrtnar vrt vsak dan ureja štiri ure, težko pa si predstavljamo, da bi kupec take vile sam prijel za motiko.