'Najel sem tamića, imam avto, obiskoval bom vasi in mesta'

"Dolgo časa sem bil tudi predsednik republike in edino, kar lahko rečem, je, da sem zvesto služil Srbiji in državljanom te države ... In sedaj grem kot navaden državljan, kot sem to počel nekoč. Imam 'kamionče', imam svoj avto, imam tudi avtodom. Šel bom na ogled vasi in urbanih naselij," je Aleksandar Vučić povedal za Pink.

"Najel sem tovornjak, kot je bil nekoč 'tamić' (Tamov lahki tovornjak op.p.). Stran se odpira, tam imam mizo, kjer se lahko pogovarjam z ljudmi. Vozil bom svoj avto, tovornjak pa mi bo sledil."

Vučić je dejal, da bo šel v najbolj oddaljene kraje v Srbiji, imel pa bo tri ali štiri velike shode. "Beograd, Novi Sad, Kragujevac in Niš, mislim, da bo zadnji shod v Nišu," je dodal.