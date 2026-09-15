'Najel sem tamića, imam avto, obiskoval bom vasi in mesta'

"Dolgo časa sem bil tudi predsednik republike in edino, kar lahko rečem, je, da sem zvesto služil Srbiji in državljanom te države ... In sedaj grem kot navaden državljan, kot sem to počel nekoč. Imam 'kamionče', imam svoj avto, imam tudi avtodom. Šel bom na ogled vasi in urbanih naselij," je Aleksandar Vučić povedal za Pink.
"Najel sem tovornjak, kot je bil nekoč 'tamić' (Tamov lahki tovornjak op.p.). Stran se odpira, tam imam mizo, kjer se lahko pogovarjam z ljudmi. Vozil bom svoj avto, tovornjak pa mi bo sledil."
Vučić je dejal, da bo šel v najbolj oddaljene kraje v Srbiji, imel pa bo tri ali štiri velike shode. "Beograd, Novi Sad, Kragujevac in Niš, mislim, da bo zadnji shod v Nišu," je dodal.
"Če bi lahko, bi nas strmoglavili, pobili bi nas 15. marca, 15. aprila, 15. maja, junija in vsakega 15. v mesecu. Računam na prepričljivo zmago, vsak rezultat pod 50 odstotki za našo listo bi bil nezadovoljiv, osebno bom nezadovoljen. Če bomo izgubili volitve, bom to priznal ob 22. uri takoj, ko bom videl tako imenovani stratificiran vzorec, ko bomo presegli 65 odstotkov," je še dejal Vučić.
Vučić je napovedal odstop s pložaja predsednika Srbije 27. septembra. Kljub tem, da še vedno opravlja funkcijo, pa je že naveden kot vodilni kandidat liste "Aleksandar Vučić – Združena Srbija". Ob tem sta on in njegova stranka (SNS) deležna številnih kritik zaradi 'uzurpiranja' imen opozicijskih list.
Vučićeve liste so doslej suvereno slavile v volnilnih obračunih proti razdrobljeni opozociji, tokrat pa se obeta bolj izenačena tekma. Nekatere predvolilne raziskave javnega mnenja, npr. CRTA in NSPM, celo napovedujejo zmago Študentske liste, ki jo bo vodil kardiolog Ilija Srdanović. Medtem pa agencija Faktor plus daje Vučiću večjo prednost, saj bi po njihovi raziskavi, objavljeni v začetku septembra, Vučiću glas dalo dobrih 47 odstotkov vprašanih, študentom pa 31,5 odstotka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.