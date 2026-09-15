Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Najel sem tamića, imam avto, obiskoval bom vasi in mesta'

Beograd, 15. 09. 2026 11.19 pred 55 minutami 2 min branja 11

Avtor:
M.V.
Vozilo TAM

Srbski predsednik Aleksandar Vučić po dveh mandatih odhaja s položaja. Toda med njegovimi nasprotniki si ni oddahnil nihče. Vučić namreč ostaja v politiki in se podaja v boj za premierski položaj. Razkril je tudi, kako bo izgledala njegova volilna kampanja.

"Dolgo časa sem bil tudi predsednik republike in edino, kar lahko rečem, je, da sem zvesto služil Srbiji in državljanom te države ... In sedaj grem kot navaden državljan, kot sem to počel nekoč. Imam 'kamionče', imam svoj avto, imam tudi avtodom. Šel bom na ogled vasi in urbanih naselij," je Aleksandar Vučić povedal za Pink.

"Najel sem tovornjak, kot je bil nekoč 'tamić' (Tamov lahki tovornjak op.p.). Stran se odpira, tam imam mizo, kjer se lahko pogovarjam z ljudmi. Vozil bom svoj avto, tovornjak pa mi bo sledil."

Vučić je dejal, da bo šel v najbolj oddaljene kraje v Srbiji, imel pa bo tri ali štiri velike shode. "Beograd, Novi Sad, Kragujevac in Niš, mislim, da bo zadnji shod v Nišu," je dodal.

Preberi še Vučić: Odstopil bom 27. septembra

"Če bi lahko, bi nas strmoglavili, pobili bi nas 15. marca, 15. aprila, 15. maja, junija in vsakega 15. v mesecu. Računam na prepričljivo zmago, vsak rezultat pod 50 odstotki za našo listo bi bil nezadovoljiv, osebno bom nezadovoljen. Če bomo izgubili volitve, bom to priznal ob 22. uri takoj, ko bom videl tako imenovani stratificiran vzorec, ko bomo presegli 65 odstotkov," je še dejal Vučić.

Aleksandar Vučić v pogovoru z domačinom
Aleksandar Vučić v pogovoru z domačinom
FOTO: X

Vučić je napovedal odstop s pložaja predsednika Srbije 27. septembra. Kljub tem, da še vedno opravlja funkcijo, pa je že naveden kot vodilni kandidat liste "Aleksandar Vučić – Združena Srbija". Ob tem sta on in njegova stranka (SNS) deležna številnih kritik zaradi 'uzurpiranja' imen opozicijskih list.

Vučićeve liste so doslej suvereno slavile v volnilnih obračunih proti razdrobljeni opozociji, tokrat pa se obeta bolj izenačena tekma. Nekatere predvolilne raziskave javnega mnenja, npr. CRTA in NSPM, celo napovedujejo zmago Študentske liste, ki jo bo vodil kardiolog Ilija Srdanović. Medtem pa agencija Faktor plus daje Vučiću večjo prednost, saj bi po njihovi raziskavi, objavljeni v začetku septembra, Vučiću glas dalo dobrih 47 odstotkov vprašanih, študentom pa 31,5 odstotka. 

aleksandar vučić avtodom srbija volitve

Gori 11 tednov, pristojni lažejo? 'Sam sem tisto svinjarijo črpal noter'

24ur.com Ribniško kramljanje z Golobom iz prve vrste spremljal Kučan
24ur.com Milan Brglez: 'Najprej drugi krog, nato še zmaga'
24ur.com Od overjene izjave o nesodelovanju do predsednika DZ
24ur.com Kordiš na zadnjem mestu, Mesec: Številke niso bistvene
24ur.com Nove volitve, nova kandidatura za obrambnega ministra Marjana Šarca
24ur.com Valentin Hajdinjak: 'Gospoda Snežiča ne poznam'
24ur.com Prebilič vložil še kandidaturo za županski stolček
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
15. 09. 2026 12.15
Vučič je za Srbe dober predsednik. Populist, suverenist... skratka politik kot si jih danes želimo povsod po Evropi.
Odgovori
+1
1 0
Pajki
15. 09. 2026 12.05
Zanima nas Slovenija (predvsem)
Odgovori
+1
1 0
Pajki
15. 09. 2026 12.05
A res ne znate drugega, kot pisati o Balkanu?
Odgovori
0 0
sprint
15. 09. 2026 11.59
Tamiča. Jejhata. Hahahahahaha..
Odgovori
0 0
Uporabnik1932330
15. 09. 2026 11.50
Spet bo uvoz volilcev iz Bosne in KOSOVA-SRAMOTA ZA SRBE.
Odgovori
+2
2 0
Claus
15. 09. 2026 11.46
In zakaj je treba toliko pisat o Vucicu? Kaj srbski mediji pišejo toliko o npr Musarjevi?
Odgovori
+2
2 0
Zvonko Kregar
15. 09. 2026 12.04
Že pri nas se preveč o njej piše
Odgovori
0 0
BBcc
15. 09. 2026 11.46
Če Vučić nima vpliva na volilno komisijo bo gladko odletel. Če pa cilja z Lažjo in z Desnokrati na oblast mu lahko uspe.
Odgovori
0 0
vlahov
15. 09. 2026 11.46
Navijam za Vučiča , ker je opozicija kot naša Tanja , robi , Maljavec
Odgovori
+4
5 1
tamiflu
15. 09. 2026 11.39
sanja svinja o koruzi, če ne bo izdajalcev v nekaterih strankah, tako kot pri nas stevotova umazana stranka, potem je vučić popušio
Odgovori
-3
2 5
Teleport
15. 09. 2026 11.53
Kako boli ko s se resnica ni zlizala z golobom
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Iščete idejo za vikend z otroki v Ljubljani? Tega ne spreglejte
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
Njuna otroka sta šolo zamenjala že po dveh dneh
Njuna otroka sta šolo zamenjala že po dveh dneh
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
zadovoljna
Portal
Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Fotografija, ki je uničila njen zakon
Fotografija, ki je uničila njen zakon
vizita
Portal
Za nižji krvni tlak se ne potrebujete odpovedati kavi: večji problem je lahko to živilo
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
cekin
Portal
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
moskisvet
Portal
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Vijoličen, nenavaden in vse prej kot dolgočasen
Vijoličen, nenavaden in vse prej kot dolgočasen
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
dominvrt
Portal
Babica ni želela v dom za starejše. Ko je vnukinja pokazala svojo rešitev, so mnogi ostali brez besed
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
okusno
Portal
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nočne ladje
Nočne ladje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956