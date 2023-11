Najemnica 'iz pekla': po 575 dneh jo je lastnik uspel izseliti

55-letno Elizabeth Hirschhorn so policisti pospremili iz 3,5 milijona dolarjev (3,28 milijona evrov) vredne hiše v soseski Brentwood v Los Angelesu, v kateri je bivala vse od septembra 2021.

Kot poroča The Independent, je Hirschhornova sprva najela hišo prek platforme Airbnb za šest mesecev. Ko se je to obdobje izteklo, pa se je odločila, da bo tam ostala, brez da bi plačala najemnino. Lastnik jo je skušal izseliti in zoper njo sprožil tožbo, Hirschhornova pa je od njega zahtevala 100.000 dolarjev (okoli 93.000 evrov) za kritje stroškov selitve.