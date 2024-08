Najemniki plaž na vrhuncu sezone stavkali proti pritiskom EU

V nekaterih italijanskih deželah, med drugim v Liguriji na severu Italije, se je t.i. stavki s senčniki pridružilo 90 odstotkov najemnikov plaž. Na plaži v Fiumicinu pri Rimu so najemniki, ki so z zvočniki obveščali kopalce o svojih težavah, izvedli flash mob.

Maurizio Rustignoli, predsednik panožnega sindikata Fiba Confesercenti, je dejal, da je bil odziv najemnikov plaž na stavko s senčniki nad pričakovanji. Povedal je, da so se stavki pridružila skoraj vsa najpomembnejša italijanska kopališča v Emiliji-Romanji in Toskani, po vsej državi pa se je stavke udeležilo več kot 80 odstotkov upravljavcev kopališč.

Združenje za varstvo potrošnikov Codacons po drugi strani na razmere gleda drugače in je stavko označilo za polomijo. Število plaž, ki so med stavko ostale zaprte, je bilo manjše od pričakovanega, protest pa ni dosegel želenih rezultatov, so poudarili. Dodali so, da se je poziv k stavki sredi poletne sezone izkazal za napačno odločitev, ki so jo zavrnile tako stranke kot upravljavci plaž.