Najemniki slišali krike, mesec dni kasneje v dimniku našli mrtvega moškega

Vzdrževalec, ki je preiskoval neprijeten vonj v stanovanjskem bloku v Norfolku v Nebraski, je 19. oktobra v dimniku stavbe, kjer je obtičal, našel Zachariaha Andrewsa. Kot poroča The Independent, je delavec najprej našel čevelj, nato pa še razpadajoče truplo 29-letnega moškega.

Kot poroča medij, je policija sporočila, da so njegove posmrtne ostanke identificirali s pomočjo brazgotin, znamenj, tetovaž in osebne izkaznice, ki so jo našli pri njem. Okoliščine njegove smrti policija še preiskuje, so pa o smrti že obvestili družino pokojnega.