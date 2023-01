Najhitrejši medij: za obveščanje vaščanov uporabljajo javne zvočnike

Kljub vsem medijem in poplavi družbenih omrežij, vse novice in obvestila preprosto ne dosežejo vsakega posameznika. Razen v nemškem okrožju Waldeck-Frankenberg, kjer se že več kot 70 let, lokalne novice med približno 600 prebivalci razširijo hitreje kot medsosedski trači. Vodja lokalne skupnosti namreč za obveščanje vaščanov uporablja kar javne zvočnike, ki so prvenstveno namenjeni za sirensko alarmiranje. Naj gre za zborovske vaje, nogometno tekmo, rojstnodnevne čestitke ali enostavno lokalne novice – vse prenaša tako imenovani vaški radio.