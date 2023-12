'Najhujša avstralska serijska morilka' bo od države terjala odškodnino

Prvi je umrl njen sin Caleb , star 19 dni. Neke noči se je zbudila, ker je morala na stranišče. Preverila je otroka in ugotovila, da ne diha. Nato je izgubila Patricka , ko je bil star komaj osem mesecev. Kasneje sta umrli 10-mesečna Sarah in 18-mesečna Laura . Dva od otrok sta umrla zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka.

55-letna Avstralka Kathleen Folbigg je bila spoznana za krivo umora svojih štirih otrok in obsojena na 25-letno zaporno kazen. Vsi štirje otroci so med letoma 1989 in 1999, ko so bili stari od 19 dni do 19 mesecev, nenadoma umrli. Tožilci so vztrajali, da jih je zadušila, ona pa je obtožbe ves čas zanikala ter trdila, da so bile njihove smrti posledice naravnih vzrokov.

Nihče ni verjel njeni zgodbi, dokler se ji ni odločila pomagati španska znanstvenica Carola García Vinuesa. "Teorija, da je ubila svoje otroke, ni bila podprta z nobenimi dokazi. Edini dokazi so bili posredni, ker jih je ona našla mrtve," je povedala za Euronews.

Potem ko je videla primer na televiziji, je ob vedenju, da je do 35 odstotkov nenadnih smrti mogoče razložiti z genetskimi dejavniki, poklicala svojega kolega, genetika Todorja Arsova. Začela sta raziskovati primer in kmalu dobila odgovore. Skupaj s skupino imunologov sta odkrila, da sta imeli Kathleenini hčerki genetsko mutacijo, ki lahko povzroči srčna obolenja in posledično nenadno smrt. Ob tem pa so odkrili še, da sta imela tudi oba njena sinova drugačno genetsko mutacijo, ki je pri miših povezana s pojavom epilepsije in težavami z dihanjem. Strokovnjaki so pričali, da je bil možen vzrok za Laurino smrt tudi miokarditis, vnetje srca, in da je Patrickovo nenadno smrt morda povzročila osnovna nevrogenetska motnja.

Predlog za pomilostitev in oprostitev Folbiggove je bila peticija, ki jo je leta 2021 podpisalo 90 znanstvenikov, med njimi tudi dva Nobelova nagrajenca, zdravniki in drugi strokovnjaki, ki so trdili, da je treba nove dokaze upoštevati. Posledično je guverner Novega Južnega Walesa podpisal popolno pomilostitev in odredil takojšnjo izpustitev Folbiggove iz zapora.

55-letnica je na prostost odkorakala junija letos. Pred sodiščem se je zahvalila svojim podpornikom, odvetnikom in ekipi znanstvenikov, ki je oprala njeno ime. "Skoraj četrt stoletja sem se soočala z nezaupanjem in sovražnostjo. Trpela sem zlorabo v vseh oblikah. Upala sem in molila, da bom nekega dne lahko stala tukaj z opranim imenom," je dejala. "Hvaležna sem, da sta mi sodobna znanost in genetika dali odgovore na to, kako so umrli moji otroci," je povedala s solzami v očeh.