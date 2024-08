'Najhujša je bila obtožba, da sem ubil lastno mamo'

Tisti dan je bila Daphne Caruana Galizia doma skupaj z najstarejšim sinom Matthewom . Tako sta bila zatopljena v delo, da sta pozabila na kosilo. To je že bil čas, ko je Daphne dom zapuščala le redko, zaradi zmerjanj, obtoževanj in groženj je bila večino časa zaprta za domačimi zidovi, kjer je preiskovala dokumente, preverjala informacije in pisala blog. Na dan ga je prebralo tudi 400.000 ljudi, kar je več od skupne naklade vseh malteških časopisov. In potem je prišel usodni klic z banke.

Šele pred dvema letoma sta bila za umor na 40 let zapora obsojena brata George in Alfred Degiorgio , čeprav so ju aretirali že konec leta 2017. George je bil tisti, ki je podstavljeno bombo prek SMS-sporočila sprožil s čolna, vse telefone pa odvrgel v morje. Na 15 let zapora je bil zaradi sodelovanja pri umoru obsojen še en moški, medtem ko malteški poslovnež Yorgen Fenech , ki je po mnenju tožilstva umor načrtoval, na sojenje še čaka.

"Najhujša obtožba, ki so jo večkrat ponovili različni politiki in propagandisti vladajoče stranke, je bila, da sem umoril lastno mater, da bi za to okrivil takratnega premierja Josepha Muscata," Matthew Caruana Galizia pripoveduje danes, skoraj sedem let po umoru njegove matere.

Daphne je sedla v avto in kmalu zatem je njen takrat 31-letni sin slišal zvok, ki je za vedno zarezal v življenje njihove družine. Avto, ki ga je Matthew večer prej pustil parkiranega zunaj domačega dvorišča, je eksplodiral. Ko je pritekel do izmaličene pločevine, v avtomobilu ni bilo videti nikogar. Kmalu je opazil, da so okoli njega človeški ostanki. Ko ga je policist, ki je prihitel na kraj eksplozije, vprašal, kdo je bil v avtu, je vedel . "Moja mama."

Malta, ki se je Evropski uniji pridružila leta 2004, hkrati s Slovenijo, sicer slovi kot davčna oaza, zelo privlačna za tuje vlagatelje, in je tudi med tistimi državami, kjer bogataši zlahka kupijo evropsko državljanstvo. Denar je torej na tem sredozemskem otoku vreden več kot resnica in pravica, prav za to pa se že vse od oktobra 2017 bori njen prvorojenec Matthew, sicer tudi direktor fundacije, ki nosi mamino ime. Že kot otrok je bil priča temu, da so njegovo mamo obkladali z najhujšimi žaljivkami, ji grozili s smrtjo, ubili domačega psa, kar je povzročilo vseživljenjsko travmo, njegovo življenje pa zaradi umora matere nikoli več ne bo "normalno". "Morilci so uničili naša življenja in sestaviti jih moramo znova, čeprav bo zelo pomemben del vedno manjkal," pravi.

Skoraj sedem let je že od umora vaše mame, Daphne Caruana Galizia, pa pravica še vedno ni dosegla vseh vpletenih. Je datum sojenja za domnevnega naročnika umora Yorgena Fenecha, ki je v priporu že pet let, že znan? Zakaj traja tako dolgo?

Datuma sojenja še nimamo. Na Malti je običajno, da sojenja za umor trajajo več kot deset let po tem, ko je bila vložena obtožnica. V enem od nedavnih odmevnih primerov umora je minilo skoraj 20 let od datuma vložitve obtožnice do zaključka sojenja. Nepojmljivo je, da je Evropska komisija glede tega tako prizanesljiva do Malte. Zdi se, da dokler je to problem, s katerim se soočajo le običajni ljudje, vladi ali evrokratom ni mar, denar iz Bruslja pa še naprej prihaja. Ne gre za to, da ne bi bilo denarja. A vlada porabi več za zasaditev trate na krožiščih kot za izboljšanje pravosodnega sistema. Namesto da bi zaposlila več sodnikov ali sodnih uradnikov, denar porablja za dobro plačane službe partnerjev in partnerk različnih ministrov. Včasih so postopki prekinjeni za več mesecev, ker zvočniki v sodni dvorani ne delujejo ali pa ni denarja za rezervno opremo oziroma nadzor, zato se ključni dokazi izgubljajo ali jih ukradejo, kaznovan pa ni nihče. Tudi prenosni računalnik premierjevega šefa kabineta je bil ukraden iz sodišča, brez kakršnih koli posledic. Policija zadeve niti resno ne preiskuje. V primeru moje matere imamo zelo močne dokaze proti obtoženemu, tako da ni težava v pomanjkanju dokazov, pač pa v šibkosti sodišča kot institucije. Prepričani smo, da je vladi to v interesu. Trenutni izvršilni oblasti namreč ustreza, da je nima nihče pod drobnogledom.

Nekdanji premier Joseph Muscat je bil maja letos obtožen zaradi prejemanja podkupnin, pranja denarja in korupcije v povezavi s privatizacijo javnih bolnišnic. O tem je kot novinarka pisala že vaša mama, a se ni zgodilo nič. Kaj je bil prelomni trenutek, da je policija vendarle začela preiskovati ta primer?

V tem smislu je bila moja mati podobna Kasandri (prerokinja v grški mitologiji, ki ji niso verjeli, op. a.). Z njo jo je primerjal neki kolumnist in primerjava je res zelo ustrezna. Njene napovedi so bile točne, številni so se z njo strinjali, a so bili v manjšini, vse dokler tudi drugi niso ugotovili, da je imela prav. Takrat je bilo že prepozno - posli so razpadli in na stotine milijonov evrov ukradenega denarja verjetno nikoli ne bo vrnjenih.