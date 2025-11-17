Svetli način
Tujina

Najhujša suša v zadnjih 50 letih: Iranci začeli s 'sejanjem oblakov'

Teheran, 17. 11. 2025 07.52 | Posodobljeno pred 38 minutami

Avtor
M.S.
Iran se trenutno sooča z najhujšo sušo v zadnjih petih desetletjih, zaradi česar je iranski predsednik opozoril na možnost pomanjkanja vode v Teheranu in posledične evakuacije iz mesta. Da bi omilili kritične razmere, so v soboto na omejenem območju uporabili program sejanja oblakov. Z izstreljevanjem kristalov srebrovega jodida v nebo tako oblake umetno spodbujajo, da bi proizvedli padavine.

V Iranu beležijo rekordno nizko količino padavin, rezervoarji pa so skoraj prazni. Prejšnji teden je zato predsednik Masoud Pezeshkian opozoril, da bi lahko bila oskrba z vodo v Teheranu omejena, ljudi pa bi morali evakuirati iz prestolnice, če kmalu ne bo padlo dovolj dežja. 

Iranska meteorološka služba je poročala, da se je količina padavin letos zmanjšala za približno 89 odstotkov v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. "Trenutno doživljamo najbolj sušno jesen v državi v zadnjih 50 letih," so opozorili. 

Pogled na reko Lavasan, ki je nekoč veljala za eno najbolj vodnatih rek na območju Teherana, zdaj pa je večinoma presahnila.
Pogled na reko Lavasan, ki je nekoč veljala za eno najbolj vodnatih rek na območju Teherana, zdaj pa je večinoma presahnila. FOTO: Profimedia

Iranske oblasti so se zato odločile za t. i. tehniko "sejanja oblakov", ki jo v zadnjih letih redno uporabljajo v Združenih arabskih emiratih. Postopek so v soboto izvedli nad porečjem največjega iranskega jezera Urmia, ki je zaradi pomanjkanja padavin presahnilo. 

Pri postopku sejanja oblakov gre za umetno spodbujanje oblakov, da bi proizvedli padavine z izstreljevanjem kristalov srebrovega jodida v nebo. Ti v oblak vnesejo drobna ledena jedra, ki nato omogočajo kondenzacijo, s tem pa pomagajo proizvesti padavine. 

Uradniki so poleg sejanja oblakov napovedali tudi kazni za gospodinjstva in podjetja, ki porabljajo prekomerne količine vode. V petek se je na stotine ljudi zbralo v mošeji v Teheranu, da bi molili za padavine, še poroča BBC. 

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
17. 11. 2025 08.29
Se pravi vsa neurja povzrocajo vlade tudi nasa z zavajanjem in lazjo
ODGOVORI
0 0
Frzenk
17. 11. 2025 08.20
+1
a ni sejanje oblakov teorija zarote?
ODGOVORI
2 1
Cmrlj3
17. 11. 2025 08.27
Ne. To je znana, obstoječa tehnologija. Teorija zarote je, da nas s čemtrejli špricajo potniška letala.
ODGOVORI
0 0
Pikopiko
17. 11. 2025 08.08
+1
Stem naj se ukvarjajo ne pa, daustanavljajo teroristične celice po celem Bližnjem vzhodu z namenom uničenja Izraela.
ODGOVORI
5 4
Divji petelin
17. 11. 2025 08.31
Israel je za uničit, Adolf jih je nekaj pustil da svet vidi njihovo nesramnost…in doživi
ODGOVORI
0 0
