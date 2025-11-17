Najhujša suša v zadnjih 50 letih: Iranci začeli s 'sejanjem oblakov'

Iranska meteorološka služba je poročala, da se je količina padavin letos zmanjšala za približno 89 odstotkov v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. "Trenutno doživljamo najbolj sušno jesen v državi v zadnjih 50 letih," so opozorili.

V Iranu beležijo rekordno nizko količino padavin, rezervoarji pa so skoraj prazni. Prejšnji teden je zato predsednik Masoud Pezeshkian opozoril, da bi lahko bila oskrba z vodo v Teheranu omejena, ljudi pa bi morali evakuirati iz prestolnice, če kmalu ne bo padlo dovolj dežja.

Pogled na reko Lavasan, ki je nekoč veljala za eno najbolj vodnatih rek na območju Teherana, zdaj pa je večinoma presahnila.

Iranske oblasti so se zato odločile za t. i. tehniko "sejanja oblakov", ki jo v zadnjih letih redno uporabljajo v Združenih arabskih emiratih. Postopek so v soboto izvedli nad porečjem največjega iranskega jezera Urmia, ki je zaradi pomanjkanja padavin presahnilo.

Pri postopku sejanja oblakov gre za umetno spodbujanje oblakov, da bi proizvedli padavine z izstreljevanjem kristalov srebrovega jodida v nebo. Ti v oblak vnesejo drobna ledena jedra, ki nato omogočajo kondenzacijo, s tem pa pomagajo proizvesti padavine.

Uradniki so poleg sejanja oblakov napovedali tudi kazni za gospodinjstva in podjetja, ki porabljajo prekomerne količine vode. V petek se je na stotine ljudi zbralo v mošeji v Teheranu, da bi molili za padavine, še poroča BBC.