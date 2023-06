'Najhujša tragedija doslej': Več kot 500 pogrešanih

Johanssonova je obsodila tudi vlogo "tihotapcev", ki ljudi spravljajo na čolne. "Ne pošiljajo jih v Evropo, ampak v smrt. To je tisto, kar počnejo, in to je nujno treba preprečiti," je dejala.

"Nimamo še vseh informacij o tem, kaj se je zgodilo, vendar se zdi, da gre za najhujšo tragedijo, kar smo jih doživeli v Sredozemlju," je povedala Johanssonova. Tragedija je osvetlila begunsko krizo v EU, v kateri vsako leto več deset tisoč migrantov, ki bežijo pred vojno, preganjanjem, podnebnimi spremembami in revščino, tvega nevarne poti do Evrope.

V primeru te tragične nesreče v Grčiji, je veliko kritik usmerjenih na račun grških oblasti. Nekateri so trdili celo, da se je ladja prevrnila šele, ko jo je obalna straža poskušala odvleči na obalo, vendar so oblasti to zanikale.

Drugi svetovni organi, kot sta Mednarodna organizacija za migracije (IOM) in Agencija ZN za begunce (UNHCR), so pozvali k "nujnemu in odločnemu ukrepanju" za preprečitev nadaljnjih smrtnih žrtev v Sredozemlju ter poudarili "dolžnost takojšnjega reševanja ljudi v stiski na morju".

"Žal smo to pričakovali, saj se je od začetka leta pojavil nov način delovanja ribiških ladij, ki odhajajo iz vzhodnega dela Libije in letos se je število teh odhodov povečalo za 600 odstotkov," je dodala in poudarila, da je treba najti "različne načine za boj proti tihotapcem in reševanje življenj".

Oblasti so sprva trdile, da se je obalna straža držala na distanci, vendar je bila njihova pomoč "zavrnjena", potem ko so na plovilo vrgli vrv, da bi ga "stabilizirali in preverili, ali potrebuje pomoč". Tiskovni predstavnik vlade Ilias Siakanderis je za grško nacionalno televizijo ERT povedal, da je obalna straža prispela dve uri pred prevrnitvijo plovila, ko se mu je pokvaril motor.

Tarek Aldroobi , ki je imel na ladji tri sorodnike, je za CNN povedal, da so videli, kako so grške oblasti vlekle plovilo z vrvmi, vendar pravi, da so bile vrvi privezane na "napačnih mestih" - zaradi česar se je plovilo prevrnilo. "Njihov čoln je bil v dobrem stanju in grška mornarica jih je poskušala odvleči na obalo, vendar so bile vrvi privezane na napačnih mestih," je dejal Aldroobi. "Ko jih je grška mornarica poskušala potegniti, se je čoln prevrnil."

"Vrv sta obe trgovski ladji uporabili le za dajanje zalog. Vrv, ne pa privezna vrv, je bila uporabljena tudi, ko se je približala obalna straža," je dodal. "Tisti na krovu so vrv vzeli za nekaj minut, nato pa jo vrgli v morje in nadaljevali pot."

"To je bila vrv, ki so jo vrgli, da bi se jim približali, jih stabilizirali in preverili, ali potrebujejo pomoč, a so jo zavrnili in nadaljevali pot," je sklenil. Ni pa on edini, ki je trdi, da je za nesrečo kriva grška obalna straža. Enako je dejal Ajman Abu Mahmud, predstavnik Horan Free League, največje medijske aktivistične skupine v jugozahodnem sirskem mestu Deraa.

"Ko se je ribiška ladja potopila, je obalna straža odplula 3 kilometre daleč in tisti, ki so bili sposobni preplavati to razdaljo, so preživeli," je dejal.

Več kot 500 še vedno pogrešanih

Po nesreči je potekala je obsežna iskalna in reševalna akcija, v kateri je reševalcem uspelo rešiti nekaj ljudi. Med rešenimi so bili Egipčani, Sirci, Pakistanci in Palestinci. Rešenih je bilo nekaj več kot 100 ljudi, najmanj 78 jih je umrlo, po nekaterih podatkih pa naj bi bilo na krovu celo 750 ljudi. Več kot 500 jih je še vedno pogrešanih.

Kassem Abuzeed, Sirijec, ki živi v Hamburgu, še vedno išče svojo ženo Ezro Aboud. Poskušal jo je zakonito pripeljati v Nemčijo, a mu ni uspelo, zato je tihotapcem plačal nekaj manj kot 5000 evrov, da so jo prepeljali iz begunskega taborišča v Jordaniji, kjer je živela, čez severno Afriko in Sredozemsko morje.