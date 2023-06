Več kot 230 mrtvih v najhujši železniški nesreči v Indiji v tem stoletju

Izvršni direktor indijskih železnic Amitabh Sharma je pojasnil, da so bili v nesreči udeleženi trije vlaki - dva potniška med vožnjo in tovorni, ki je bil parkiran. Povedal je tudi, da se je iztirilo okoli deset do 12 vagonov potniškega vlaka. Nekaj razbitin je padlo na drugo progo, vanje pa je trčil drugi potniški vlak, pri čemer so se iztirili trije vagoni. Press Trust of India poroča, da je nekaj potniških vagonov, ki so iztirili, trčilo v vagone tovornega vlaka.

Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal generalni direktor gasilske službe v Odishi Sudhanshu Sarangi, je v nesreči umrlo 288 ljudi. "Reševanje še vedno poteka," je poudaril. Oblasti so to številko pozneje znižale na 238.

Glavni sekretar zvezne države Odisha Pradeep Jena pa je potrdil, da so po nesreči v bolnišnicah sprejeli okoli 850 poškodovanih. "Naša prednostna naloga je zdaj reševanje potnikov in zagotavljanje pomoči ranjenim," je dejal. Po njegovih besedah je na kraj dogodka prišlo skoraj 500 policistov in več kot 200 reševalnih vozil. Aktivirali so še dodatnih 100 zdravnikov.

Vzrok za najbolj smrtonosno železniško nesrečo v Indiji v tem stoletju še ni znan. Oblasti pričakujejo, da bo število žrtev še naraslo, saj so številni potniki še ujeti v razbitinah vagonov.